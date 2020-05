Vinjeta, vezana na registrsko tablico

Pri uvedbi elektronske vinjete za cestninjenje vozil z največjo dovoljeno maso do 3,5 tone – minister Jernej Vrtovec njihovo uvedbo napoveduje s prvim decembrom 2021 – se bo »digitaliziral oziroma nadgradil obstoječi vinjetni sistem«, pojasnjujejo na infrastrukturnem ministrstvu. Navajajo, da je v Evropi takšen sistem že v uporabi na Madžarskem, Slovaškem, v Bolgariji, Romuniji in Avstriji, kjer sočasno še uporabljajo tudi nalepke.Pri naših severnih sosedih so e-vinjete vezane na registrsko tablico in jih je mogoče kupiti prek spleta, omogočajo pa tudi spremembo obdobja veljavnosti. Uporaba podobnega sistema, kot je ...