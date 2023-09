Vino v Badaševici

V staro strugo koprske rečice Badaševice je danes in včeraj stekla večja količina vina in onesnažila strugo. Na to so nas (in tudi druge pristojne državne organe ter policijo) opozorili ogorčeni Koprčani in naravovarstveniki, ki so za onesnaženje narave brez pomislekov obdolžili koprsko podjetje Vinakoper, saj se je večja količina vinske brozge stekala v rokav le nekaj deset metrov od podjetja. Podobni primeri pa se menda redno dogajajo skoraj vsa leta v času trgatve.

Borut Mozetič iz naravnega rezervata Škocjanski zatok, ki si je ogledal izliv vina, je povedal, da se to dogaja skoraj vsako leto. In to zmeraj v času trgatve. Kljub vsem inšpektorskim posegom in ukrepom se očitno ni veliko spremenilo. Že vonj ni puščal dvomov, da gre za vino, barva pa je močno spominjala na nekoliko razredčen refošk.

Na kraj izpusta so prihiteli gasilci, delavci Drave Ptuj, ki na koprskem območju ureja vodotoke, in predstavniki komunalnega podjetja Marjetica, ki so vzeli vzorce. O dogodku je bila obveščena tudi Policijska uprava Koper, ki bo preučila ugotovitev strokovnih služb in ukrepala, če bo ugotovila, da je prišlo do kršitve zakona.

Direktor Vinakoper Borut Fakin je zanikal, da bi ravno zdaj prali svoje vinske sode. Dejal je: »Za zdaj ne morem potrditi niti zanikati naše krivde. Zdi se nenavadno, da priteka ta brozga v kanal iz izpusta, ki ni naš. Sem zelo slabe volje, saj smo v minulem obdobju namenili 50.000 evrov za sanacijo jaškov in naše opreme, da do tega ne bi prihajalo. Skoraj prepričan sem, da to ni staro vino niti usedline ali ostanki starega vina iz sodov, temveč, da gre za mošt in da je povezano s trgatvijo. Morda gre za vodo, s katero čistijo tla po opravljenem stiskanju. Toda trgatev poteka že tri tedne in doslej tega problema ni bilo. Vsekakor bomo dogodek preučili in videli, kako se je to zgodilo po povsem drugem izpustu, ki ni naš,« je dejal Fakin.

O primeru smo za izjavo vprašali tudi okoljske inšpektorje in Direkcijo RS za vode. S slednje so nam odgovorili, da pristojne službe na terenu še preiskujejo obsežnost in vzrok dogodka. Iskanje povzročitelja in vzrokov ter nalaganje sankcij ni v pristojnosti direkcije za vode. Koncesionar VGP Drava Ptuj je dolžan počistiti posledice neseče v vodi in na obali. Potrdili so, da prihaja pogosto do podobnih dogodkov v tem letnem času in pomenijo veliko obremenitev za reko. Dogodek pa je le še en primer, ki pritrjuje Koprčanom, da za urejenost in čistost Badaševice ni primerno poskrbljeno.