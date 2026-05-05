Vintgar še vedno vroča politična tema: dogovora o odškodninski odgovornosti ni

Javni zavod Triglavski narodni park, ki je imel danes srečanje z župani občin Bled, Gorje in Jesenice, na območje katerih se razteza ta čas očitno najbolj politično vroča turistična znamenitost v državi, ni podpisal zagotovila, ki ga zahteva župan Gorij Peter Torkar, da v primeru nesreče v Vintgarju občina kot lastnica zemljišča ne bo nosila odškodninske odgovornosti. Kot je povedal direktor zavoda Uroš Brežan, to glede na pravno prakso ni potrebno in bi bilo lahko tudi nezakonito, je povzela STA.

Javni zavod TNP je po uveljavitvi novele zakona o ohranjanju narave edini, ki ima pravico upravljati naravno vrednoto na območju TNP, torej tudi blejski Vintgar, za katerega sicer že okoli 130 let skrbi Turistično društvo Gorje in ga vodi Janez Poklukar. V zvezi z upravljanjem je javni zavod pred kratkim našel začasno rešitev, da bo denar od vstopnin šel zavodu, ta pa bo društvu plačeval zagotavljanje parkirišč, mobilnosti in druge storitve. Še vedno pa je bilo odprto vprašanje odškodninske odgovornosti v soteski.

Že prvi dan dosegli nosilne zmogljivosti Prejšnji mesec je sotesko Vintgar obiskalo skoraj 29.000 ljudi. Že na prvi dan odprtja so dosegli prag nosilne zmogljivosti, torej 2290 obiskovalcev v enem dnevu (hkrati je lahko v kanjonu največ 245 ljudi), zato si kanjona tisti, ki so prišli brez rezervacije, niso mogli ogledati. V javnem zavodu TNP zato obiskovalce pozivajo, naj si uredijo predhodno spletno rezervacijo. Vstopnica za odrasle znaša 15 evrov.

Na to je pred nekaj meseci začel opozarjati župan Gorij in tudi zagrozil, da bo občina, če odnosi ne bodo končno urejeni, onemogočila vstop v sotesko. Za primer je navajal še nerazrešeno odškodninsko tožbo madžarske turistke, na katero je leta 2021 v soteski padla skala in jo močno poškodovala, od javnega zavoda TNP pa zahteval, da kot upravljavec soteske pisno prevzame odgovornost za nesreče. Tožba madžarske turistke namreč ni usmerjena le proti javnemu zavodu TNP in Turističnemu društvu Gorje, temveč tudi proti državi, ki je lastnica tistega dela zemljišč, kjer se je zgodila nesreča.

V javnem zavodu TNP so se glede tega, kot je poročala STA, posvetovali s pravnim strokovnjakom Rajkom Pirnatom. Ta jim je po Brežanovih besedah svetoval, da takšnega dogovora ni modro niti smiselno podpisovati, lahko bi bilo celo protizakonito. Pravna praksa kaže, da so lastniki zemljišč v takšnih primerih praviloma izvzeti iz odškodninske odgovornosti in da jo, če jo, nosijo upravljavci. »Za podpis dogovora z gorjansko občino tako ni nobene potrebe, prav tako za to ni nikakršne podlage v zakonodaji,« je po sestanku izjavil Brežan.

Torkar zahteva pojasnila tudi o stroških

Župana Gorij njegova pojasnila niso pomirila, zato bo vztrajal pri podpisu dogovora z upravljavcem. Pooblaščenec pravne stroke je namreč občino opozoril, da po obligacijskem zakoniku odškodninsko in kazensko odgovornost nosi lastnik zemljišča, na katerem se določena dejavnost izvaja.

Brežan je po poročanju STA še zagotovil, da je za odgovornost v soteski sklenjena zavarovalna polica, prav tako je pripravljen varnostni načrt. Torkar o tem dvomi: »Kljub izjavam pristojnim, da je za varnost poskrbljeno, nismo dobili na vpogled niti zavarovalne police niti varnostnega načrta, za kar smo prosili.«

Na sestanku po njegovih besedah prav tako niso dobili jasnih in zadovoljivih odgovorov glede dogovora med TNP in TD Gorje kot zunanjim izvajalcem upravljanja obiska soteske. Torkar je ocenil, da so sredstva za društvo bistveno previsoka. Šlo naj bi za dva milijona evrov, medtem ko je občina za iste storitve dala ponudbo za 600.000 evrov. »Želimo transparentno, odgovorno in zakonito ravnanje javnega zavoda,« je poudaril Torkar. Na to je opozoril tudi Komisijo za preprečevanje korupcije, Državno revizijsko komisijo ter pristojno ministrstvo za naravne vire in prostor, od katerih pričakuje odgovore.

Brežan je odvrnil, da dokončnega dogovora še ni, vendar da so omenjene številke absolutno previsoke. »Potrebujemo nekaj časa, da vzpostavimo zakonito stanje, ko hkrati zagotavljamo dostopnost soteske in varnost v njej,« je dejal.

Slap Savica brez vstopnine

Podobne spremembe kot sotesko Vintgar, ki se je sicer znašla v primežu lokalnih interesov, čakajo še druge znamenitosti na območju TNP, za katere skrbijo lokalni zavodi ali društva. V primeru Tolminskih korit in korit Mostnice sta trenutna skrbnika javna zavoda Dolina Soče in Turizem Bohinj. Zanju skladno z omenjeno novelo zakona velja enoletno prehodno obdobje, v katerem se bodo poskušala urediti skrbniška razmerja, so pojasnili na javnem zavodu TNP.

V primeru slapa Savica pa trenutni skrbnik, Turistično društvo Bohinj, ni upravičenec za zaračunavanje vstopnine in v tem primeru ne velja enoletno prehodno obdobje za ureditev razmerij. Dokler se to ne uredi, za slap Savica ne pobirajo vstopnine. Kot so pred kratkim zagotovili v javnem zavodu TNP, naj bi vsa skrbniška razmerja uredili še letos.