Violeta Tomić, ena od dveh vodilnih kandidatov Evropske levice

Evropska levica je konec tedna imenovala slovensko poslanko Leviceza eno od dveh vodilnih kandidatov na majskih volitvah v evropski parlament. Poleg nje bo to tudi, nekdanji generalni sekretar belgijskega sindikata kovinske industrije. Na zadnjih evropskih volitvah leta 2014 je stranka na mesto vodilnega kandidata imenovalaVioleta Tomić je tudi najverjetnejša nosilka liste Levice. Stranka o kandidatih uradno sicer še noče govoriti. Preberite še: Luka Mesec se bo »žrtvoval« za svojo Levico. Potrditev Violete Tomič kot ene izmed vodilnih kandidatov za prihajajoče volitve daje pripoznanje delu Levice v evropskem kontekstu, sporočajo z Levice: »Nastopili bomo kot zagovornik drugačne Evrope, ki je ne bosta rušila neoliberalizem sredine na eni strani in populizem desnice na drugi strani. Naše sporočilo je preprosto: drugačna Evropa je mogoča! To je Evropa, ki je demokratična na vseh ravneh družbe, Evropa solidarnosti in sodelovanja, za katero se borimo v Levici. Za Evropo ljudi, ne kapitala.«