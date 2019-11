Vipap in Toming zanikata posel s pepelom

Vipap: S Trbovljami nimamo nič več

Trbovlje kot ena sama onesnaževalska fronta

Trbovlje – Velenjski Toming Inženiring in krški Vipap zanikata, da bi ju na območju Trbovelj družil kakršen koli posel, še najmanj z elektrofiltrskim pepelom. Da na gradbišče nekdanjega STTIM tovornjaki s krškimi registrskimi oznakami domnevno dovažajo pepel iz Vipapa, so Civilno iniciativo (CI) Trbovlje opozorili občani, ta je včeraj obvestila občino, občina pa je danes odredila izredni inšpekcijski nadzor.Lastnik velenjskega Toming Inženiringaza Delo zanika, da bi na gradbišče nekdanje STTIM Trbovlje, kjer bo po rušenju začel graditi nakupovalni center v slogu Supernove, tovornjaki s krškimi registrskimi oznakami vozili elektrofiltrski pepel iz Vipapa. »Resnica je, da z gradbišča odvažajo les,« pravi Ročnik. Zagotavlja, da »le rušimo« in »predelujemo gradbene odpadke ter recikliramo beton, da ga bomo lahko ponovno uporabili« in da »delamo v skladu z zakonodajo, ker smo vsak dan pod nadzorom najmanj enega inšpektorja«. Ročnik tudi nič ne ve o kakršnem koli jarku na gradbišču, kamor bi odlagali kakršen koli material.Tudi v Vipapu odločno zanikajo, da bi v Trbovlje po tistem, ko so jim z Rudnika Trbovlje - Hrastnik pred dnevi sporočili, da površin ne bodo več sanirali z njihovim pepelom, le-tega še vozili v Trbovlje. »S Trbovljami nimamo več nič. Tudi avtoprevoznik Ivan Bernardič ne vozi za nas,« zagotavljaiz Vipapa. Obenem priznava, da je podjetje v resni zagati, ker je čez noč ostalo brez lokacije za odlaganje pepela in žlindre in da intenzivno iščejo novo.iz Civilne iniciative je kljub temu vso zadevo prijavila policiji. »Pepel v Lakonci in Kipah nad Trbovljami, material, ki naj bi ga vozili v kamnolom Lafarge Cementa, zdaj še STTIM – tolikšnega grozda onesnaževalcev in tolikšne koncentracije strupov, kot smo jim priče v mandatu županje, doslej ni bilo. Vračajo se celo oni, ki so že v mandatu županovanjahoteli na površje. Trbovlje so postale ena sama onesnaževalska fronta,« je ogorčena Bučaličeva.