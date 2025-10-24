Vipava in njeni pritoki se razlivajo

Sinoči so Slovenijo zajele padavine, ponekod so se pojavljale nevihte z nalivi, zaradi česar so narasli tudi nekateri vodotoki. Kot je v jutranjem hidrološkem poročilu sporočila Agencija RS za okolje (Arso), se razlivajo reka Vipava na jugozahodu in njeni pritoki, a na običajnih poplavnih območjih. Poplavljene površine se v jutranjih urah nekoliko povečujejo.

Razlivajo se tudi Kolpa, Dragonja, Rižana, Notranjska Reka in Logaščica. Reke drugod po državi so večinoma začele upadati, poroča Arso. Kolpa v zgornjem toku že upada, v srednjem in spodnjem toku pa še narašča.

Danes čez dan bo po državi prevladovala velika vodnatost, reke bodo začele upadati, so še navedli na Arsu. Vodnatost se bo zmanjševala tudi v soboto.

Slovenijo je sicer prešla hladna fronta, ki so jo spremljali sunki vetra. Na postaji Letališče Maribor so izmerili hitrost vetra 76 kilometrov na uro, na postajah Letališče Brnik, Ptuj in Murska Sobota malo več kot 60 kilometrov na uro, malo višje, na postaji Trojane Limovce, 104 kilometre na uro. Zaradi vetra so bile opravljene številne intervencije dežurnih služb, so še poročali z Arsa.

Danes bo sicer delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne se bodo še pojavljale krajevne plohe, predvsem na vzhodu lahko tudi kakšna nevihta. Jutri bo večinoma suho, sprva bo v notranjosti megla ali nizka oblačnost.

V noči na nedeljo in v nedeljo dopoldne bodo predvsem v južni polovici Slovenije možne občasne krajevne padavine. Drugod bo delno jasno, zjutraj je po nižinah možna megla. V nedeljo popoldne in zvečer bodo padavine zajele večji del države, zapihal bo severni veter.

Hladna fronta, ki je prešla Slovenijo, se sedaj hitro pomika proti vzhodni Evropi. Naši kraji bodo še vedno v šibkem območju nizkega zračnega tlaka. Od zahoda doteka hladnejši in bolj suh zrak.