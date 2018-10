FOTO:Vipavska dolina je vroča žemljica turizma

Vipava - Turisti v Vipavski dolini počasi spoznavajo do nedavnega neodkrit biser slovenskega turizma. Trud zdaj že ne več le peščice ponudnikov, med katerimi prednjačijo vinarji, je danes vendarle viden in daje trdne temelje turističnemu razvoju po vzoru svetovno znane Toskane. V najbolj znanem vodniku Lonely Planetu so namreč zapisali, da bi Vipavsko dolino zlahka zamenjali za toskansko podeželje. Maja je medijska hiša predlagala deset evropskih destinacij, ki se jih splača obiskati, in mednje uvrstila prav Vipavsko dolino. »Objava v Lonely Planetu je posledica dosedanjega dela, ne pa prelomnica. Zdaj pa je ...

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete in zakupite dostop do vsebin po vaši meri.

Prijava za obstoječe uporabnike Obstoječi uporabniki Delovega digitalnega paketa se prijavite za celovit dostop do vsebin:

Prijava

Hitra SMS-koda Enostavni dostop do vsebin brez registracije: pošljite SMS z vsebino: DELO1 za enodnevni dostop do digitalnega Dela (1,40 EUR) ali DELO7 za tedenski dostop do Dela (8,40 EUR) na številko 6611. Prejeto kodo prepišite tukaj in takoj boste imeli aktiven dostop: Prijava s hitro kodo

Vaša SMS-koda ni veljavna. Storitev je na voljo uporabnikom Telekoma in A1. Na tej napravi bo dostop omogočen takoj. Na ostalih vaših napravah se lahko prijavite z uporabniškim imenom, ki je sestavljeno iz telefonske številke s predpono gsm_ (primer: gsm_040123456). Zadnje prejeto SMS-geslo je vaše geslo za vstop. Brez skrbi: nakup je enkraten in ga ne bomo samodejno obnavljali.