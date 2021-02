Vir politične nestabilnosti v državi

V nadaljevanju preberite:

Težava slovenskega političnega prostora, predvsem dela na sredini, je njegova razdrobljenost. Ohlapni liberalni prostor zasedajo štiri parlamentarne stranke, od koalicijske SMC, polkoalicijskega Desusa do opozicijskih LMŠ in SAB. Sredinski prostor, v katerem je od razpada LDS leta 2007 nastalo kar šest parlamentarnih strank, vse so stavile na nove obraze, je v zadnjem mandatu pomemben vzrok politične nestabilnosti v državi.