Vedno več je okuženih v šmarskem domu upokojencev, zdravih starostnikov kljub temu ne bodo selili na drugo lokacijo. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Selitve ne bo

Šmarje pri Jelšah – Število okuženih z novim koronavirusom pri stanovalcih Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah narašča, od včeraj je novo potrjenih okužb šest. Kot je dejala direktorica doma, je velika težava tudi v različnih informacijah glede kužnosti posameznikov: »V samem začetku je veljalo prepričanje, da postane človek kužen, ko zboli z znaki virusnega obolenja (povišana telesna temperatura, nahod, slabo počutje, kašelj), vendar glede na potek v naši ustanovi, tako pri stanovalcih kot zaposlenih, kjer večina še trenutno na srečo preboleva z blažjo simptomatiko, tega zagotovo ne moremo potrditi.«Kot so sporočili iz Šmarja, zaposleni spremljajo zdravstveno stanje stanovalcev in o vseh morebitnih spremembah in počutju sproti obveščajo svojce: »Zaposleni vso skrb posvečajo nalogi, da je za stanovalce kar se da najboljše in najlepše poskrbljeno in da bodo stanovalci bolezen čim prej in čim lažje preboleli.« Drimlova je še dodala: »Virus je izredno agresiven, širi se hitreje, kot smo pričakovali, izvajajo se vsi mogoči ukrepi s sredstvi, ki jih imamo na razpolago.«Bolezenski znaki se pri preostalih stanovalcih še pojavljajo in v domu pričakujejo porast potrjenih okužb tudi v prihodnjih dneh. Dodatne brise bodo odvzemali po navodilih zdravnika. Kot so še sporočili iz Šmarja, so vsi stanovalci pod nadzorom zdravnikov in infektologa.V domu, kjer je več kot 190 stanovalcev, je večina sicer še vedno zdravih. Čeprav so razmišljali o selitvi na drugo lokacijo, je včeraj to padlo v vodo, je povedala Drimlova: »Skupina strokovnjakov je proti. To je namreč misija nemogoče, tri četrtine naših stanovalcev je nepomičnih in vsi imajo pridružena obolenja. Ne vemo, v kakšni inkubacijski dobi so, in da bi s tem morda naredili še eno žarišče koronavirusa, res ni smiselno. Lahko bi naredili več škode kot koristi.«