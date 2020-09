Virus je okužil že 14 domov starejših občanov - kako ukrepajo?

Marko Slavič, direktor doma starejših Danica Vogrinec, 25.5.2018, Maribor [marko slavič, dom starejših] Foto Tadej Regent/delo

Vsi okuženi v rdeči coni

V Črnomlju virus še ni udaril

V Pegazovem domu že 21 okužb

Odkar so pred dvanajstimi dnevi odkrili prvega okuženega stanovalca v mariborskem domu starejših občanov Danice Vogrinec - v enoti na Taboru, poskušajo z vsemi mogočimi ukrepi virus zajeziti, a jim to še ni uspelo. Včeraj je bilo 47 okuženih, in sicer 30 stanovalcev in 17 zaposlenih. Dom, v katerem je 200 stanovalcev, je zaprt za obiske in izhode.»Vnosa virusa ni mogoče preprečiti, ko je institucija odprta za obiskovalce. Okuženost se pojavlja tudi brez simptomov ali na začetku z zelo blagimi. Zaradi dolge inkubacijske dobe se kljub ukrepom še vedno tu in tam pojavi nov okuženi, pa čeprav je bil že dvakrat v tem času na testu negativen,« je povedal, direktor doma Danice Vogrinec v Mariboru.Vsi okuženi so v rdeči coni: v sobah ter v prostorih za delovno terapijo in za dnevno varstvo.»Zaposleni jih oskrbujejo v popolni varovalni opremi – v kombinezonu, z masko in vizirjem, kar je težaško delo. Od 70 zaposlenih v enoti Tabor jih je danes 27 v samoizolaciji. Podobno kot v drugih domovih z okužbo se tudi pri naših zaposlenih zaradi zelo velikih obremenitev pojavlja izgorelost. Rekli so, da bo prišla pomoč, a na koncu ostaneš sam. Prostovoljci niso izurjeni in so lahko dodatna nevarnost. Upamo na najboljše,« je dejal direktor. V drugih enotah doma se okužba še ni pojavila.V domu v Črnomlju, kjer sta bili pred desetimi dnevi okuženi dve zaposleni, so nestrpno pričakovali izvide brisov 56 ljudi, ki so bili v stiku z njima. Včeraj so bili vsi negativni, je povedala direktoricaVirus pa ne počiva v Pegazovem domu v Rogaški Slatini. Potem ko so v nedeljo odkrili prvo okužbo, jih je bilo včeraj potrjenih že 21, od tega 16 pri stanovalcih in pet pri zaposlenih. Te dni se bodo stanovalci, ki so bili premeščeni v bolnišnico, začeli vračati v dom. V vmesnem času so zanje uredili rdečo cono v kletni etaži.