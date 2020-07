Rekordno število obolelih v zadnjih 24 urah

Ključni poudarki: Z letalom le 0,1 odstotka potnikov kot v enakem obdobju lani.

Število okuženih po svetu še vedno narašča.

Vrh EU danes nadaljuje iz iskanjem rešitev za obnovo Evrope.

Letala na brniškem letališču so bila zaradi epidemije prizemljena. FOTO: Jure Eržen/Delo

Število potnikov v letalskem prometu je v maju predstavljalo zgolj 0,1 odstotka števila potnikov v lanskem maju. V pristaniščih pa so v mesecu, ko je deloma še miroval javni potniški prevoz zaradi ukrepov ob preprečevanju širjenja novega koronavirusa, našteli vsega šest potnikov, medtem ko so jih maja lani skoraj 15.000.Maja je z letališča Jožeta Pučnika Ljubljana odpotovalo ali na to letališče pripotovalo 111 potnikov, v maju lani jih je bilo skoraj 170.000. Tudi blagovni promet na letališču je bil nižji. Pretovorili so za 10 odstotkov manj blaga kot v lanskem maju, je objavil statistični urad.Javni potniški prevoz je bil zaradi epidemije covida-19 od 16. marca do 11. maja ustavljen, ko je začel delovati v prilagojeni obliki. Vstopa potnikov, uporabnikov letnih ali mesečnih vozovnic, na avtobuse, zato maja niso zabeležili. Beležili so le tiste, ki so kupili vozovnice v predprodaji ali prek spleta.Avtobusi v medkrajevnem in mednarodnem javnem linijskem prevozu so tako maja prepeljali približno 137.000 potnikov in pri tem opravili 2,5 milijona potniških kilometrov. Število prepeljanih potnikov in tudi število opravljenih potniških kilometrov sta bili za 95 odstotkov nižja kot maja lani. Avtobusi v mestnem javnem linijskem prevozu so prepeljali okoli 617.000 potnikov oziroma 88 odstotkov manj.Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije se je v zadnjih 24 urah število obolelih z novim koronavirusom povečalo za skoraj 260.000, kar je največ v enem dnevu, odkar je razglašena pandemija.Največ okuženih je bilo v Združenih državah Amerike, Braziliji, Indiji in Južni Afriki.Do zdaj se je po svetu okužilo že več kot 14,5 milijona ljudi, umrlo jih je 604.000. Ozdravelo jih je 8.618.100, od 5.204.668 aktivnih okužb, pa jih je resno bolnih 60.000, kažejo zadnji statistični podatki.​Za koronavirusno boleznijo 19 je v zadnjem dnevu umrlo 7360 ljudi, kar je po navedbah organizacije največ po 10. maju.Voditelji članic EU bodo danes opoldne v Bruslju nadaljevali pogajanja o svežnju za obnovo Evrope po pandemiji novega koronavirusa. Zasedanje, ki je bilo sprva predvideno kot dvodnevno, se je zavleklo še v tretji dan. Danes se pričakuje nov pogajalski predlog, na podlagi katerega bodo voditelji še v tretje poskušali zagotoviti preboj.