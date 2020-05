Virus podaljšal čakalne vrste za zdravljenje v zdraviliščih

Ljubljana – Z rahljanjem ukrepov se prebujajo tudi zdravilišča in toplice, kjer so morali zaradi epidemije prekiniti tudi zdravljenje vseh nenujnih pacientov. V sredo so odprli prve ambulante za fizioterapijo in druge specialistične ambulante, pacientov, ki pri njih prespijo, še ne sprejemajo. Po odloku vlade bodo morali pacientom zdravljenje omogočiti najkasneje v treh mesecih po koncu epidemije. V zdraviliščih so v času epidemije nemoteno potekale le nujne zdravstvene storitve, in sicer v Dobrni, v Šmarjeških Toplicah in v Laškem, vse nenujne rehabilitacije in zdravljenja so prekinili in jih znova začeli izvajati po ...