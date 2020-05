Virus pomembno vpliva na kulturne in športne dogodke

GLAVNI POUDARKI Ramazanski bajram brez javnih slovesnoti.

Tisoč imen na naslovnici NY Timesa.

V premier league še dve osebi pozitivni na novi koronavirus.

7:35 Tisoč imen na naslovnici ameriškega dnevnika

7.00 V premier league še dve osebi pozitivni na novi koronavirus

6.15 Organizatorji festivala Exit upajo na izvedbo v avgustu

Danes se pričenja ramazanski bajram. FOTO: Reuters

5.30 Ramazanski bajram brez javnih slovesnoti

Ameriški časopis New York Times se je odločil za presunljiv prikaz uničevalnosti covida 19 – na današnji naslovnici so samo imena tisoč žrtev pandemije kot opozorila na sto tisoč ljudi, ki jo bodo v ZDA v kratkem plačali z življenjem ali so jo morda celo že.Vodstvo angleške elitne nogometne lige je v soboto zvečer sporočilo, da sta bila na testih na novi koronavirus dodatno pozitivna dva člana premier league. Skupno je tako pozitivnih že osem članov. Vodstvo lige ni razkrilo njihovo identiteto, vsi pozitivni - bodisi igralci ali člani strokovnega vodstva - bodo morali oditi v 7-dnevno samoizolacijo. STAOrganizatorji festivala Exit so pozdravili predlog srbske premierke, naj se priljubljena glasbena manifestacija vseeno zgodi v avgustu, piše v objavi na uradni strani festivala. Organizatorji so namreč poprej zaradi epidemije novega koronavirusa odpovedali klasično izvedbo novosadskega festivala in tudi njegovih sestrskih izdaj. STAZ današnjim sončnim zahodom se bo končal deveti mesec muslimanskega koledarja ramazan in se bo začelo tridnevno praznovanje ali ramazanski bajram. Ker še vedno veljajo nekateri ukrepi za omejevanje epidemije, bajramskih slovesnosti danes ne bo. V Islamski skupnosti v RS zato vernike pozivajo, naj praznik preživijo v krogu svojih družin.