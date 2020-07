Virus prinesel rekordno porabo in primanjkljaj

Zaupanje potrošnikov se povečuje že tretji mesec zapored, ugotavlja Surs.



Ljubljana – Ko se je življenje ustavilo zaradi pandemije bolezni covid-19, je to močno zarezalo v proračun, ki ga je od vlade Marjana Šarca podedovala aktualna vlada. Če je pred koronakrizo veljalo, da bo imela državna blagajna letos presežek, zdaj kaže nasprotno. Ob velikem povečanju predvidene porabe proračuna in nižjih prihodkih bo najverjetneje rekorden tudi primanjkljaj.Vsaj tako je mogoče razumeti sprejete usmeritve za pripravo predloga rebalansa letošnjega proračuna, ki jih je sprejela vlada. »Rebalans je treba pripraviti zaradi epidemije koronavirusa, ki vpliva na višji obseg izdatkov proračuna države,« so sporočili po seji.In med tem, ko se ministri pripravljajo na varčevanje in razporeditve v svojih resorjih – predloge naj bi pripravili do 29. julija –, se povečuje zaupanje potrošnikov, vrednost tega kazalnika je julija za tri odstotne točke višji kot v juniju in raste že tretji mesec zapored, po sicer rekordno nizki vrednosti v aprilu. Potrošniki so bolj optimistični pri vseh štirih komponentah kazalnika, tako v pričakovanjih glede finančnega stanja, varčevanja, pričakovanj glede števila brezposelnih ter pričakovanj glede gospodarskih razmer v državi.Vladni ukrepi torej prebivalstvu očitno vlivajo optimizem, saj so se po ugotovitvah državnih statistikov izboljšali tudi kazalniki glede pričakovanj obnove in gradnje stanovanj ter nakupa avtomobila.Iz sprejetih usmeritev in makroekonomskih napovedi, na katerih temeljijo osnovne številke in na katerih bo dokončana priprava rebalansa proračuna, je sicer med drugim razvidno, da vlada predvideva povišanje potrošnje države za 7,4 odstotka, padec zasebne potrošnje naj bi bil 6,5-odstoten, gospodarska rast pa naj bi padla za 7,6 odstotka. Poraba države pa bo predvidoma presegla 13 milijard evrov in naj bi bila za tri milijarde višja od načrtovane.Rebalans mora vlada v državni zbor poslati do septembra, zato bo avgusta pripravljen razrez po posameznih postavkah.Če je vlada že takoj po prevzemu vajeti 14. marca za 30 odstotkov znižala porabo vseh neposrednih proračunskih uporabnikov (za toliko so morali znižati predvidene izdatke za blago in storitve, subvencije, transferje neprofitnim organizacijam in ustanovam, tekoče transferje in investicije) ter vsa ta sredstva preusmerila v proračunske rezervacije, ki so jih porabili za zajezitev in odpravo posledic epidemije koronavirusa, v rebalansu znižanje ne bo linearno, saj naj bi minister za finance Andrej Šircelj sprejel opozorila ministrskih kolegov, da mora pri rezih odločati vsebina.Minister za zdravjein minister za delosta včeraj poudarila, da prav veliko rezerv na njunih ministrstvih ni. »Že s prevzemom ministrstva v marcu sem dobil slabih 300 milijonov evrov manka na mojih proračunskih postavkah, drugi izziv pa je, da se je ob zdravstveni krizi pojavila tudi socialna kriza,« je razložil minister za delo in izpostavil povečanje števila brezposelnih ter upravičencev do socialnih transferjev in drugih oblik pomoči.Več sredstev bo nujnih tudi za zdravstveno blagajno, tako zaradi posledic epidemije kot tudi zaradi nekaterih anomalij, ki so se nakopičile v zdravstvenem sistemu, je izpostavil Tomaž Gantar, kar se mu zdi v času, ko se Slovenija sooča s padcem obsega bruto domačega proizvoda, zagotovo velik izziv.