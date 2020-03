Virus se širi, med povratniki iz Španije dva pozitivna

KLJUČNI POUDARKI Med 43 povratniki iz Španije, ki so v karanteni v Postojni, sta dva pozitivna.

Na Kitajskem tudi danes samo uvoženi primeri okužb.

V ZDA okuženih 164.000 ljudi.

Paket ukrepov na odboru za finance.

V Španiji še ostrejši ukrepi.

V Italiji se spominjajo žrtev.

7. 53 V Mehiki razglasili izredne razmere

7.40 V karanteni v postojnskem hotelu Epic dva pozitivna

7.20 Na Kitajskem še 48 uvoženih okužb

7.00 Kakšna bosta obseg in način preverjanja

6.45 V ZDA okuženih več kot 164.000 ljudi, mrtvih več kot 3000

6.30 Kako uveljaviti pravice iz koronapaketa

6.00 Vlada išče nove centre za karanteno

5.00 Zajeten paket ukrepov za pomoč ob epidemiji pred odborom za finance

Stara Ljubljana je ob uvedbi karantene postala mesto duhov. FOTO: Blaž Samec

3.00 Italijansko javno mnenje se odmika od EU

0.45 Upokojenci naj na izplačilni dan za pokojnine raje ostanejo doma

0.30 V Španiji v veljavi ostrejši ukrepi, v Italiji se spominjajo žrtev

Mehiška vlada je v boju proti pandemiji novega koronavirusa razglasila izredne zdravstvene razmere, ki bodo v veljavi najmanj do 30. aprila. Odločitev sprejela zaradi občutnega povečanja števila okužb, ki je v 24 urah naraslo z 993 na 1094, doslej je v Mehiki za covidom-19 je umrlo 28 ljudi. STADva dneva po namestitvi 43 slovenskih rojakov, ki so pripotovali iz Španije, v 14-dnevno karanteno v postojnski hotel Epic so ugotovili, da je 40 negativnih, dva sta pozitivna, pri enem pa bo treba test ponoviti. O ugotovitvah so takoj obvestili postojnskega župana, tveganja, da bi se virus širil znotraj karantene, pa ni, saj ostajajo povratniki iz Španije v svojih sobah in nimajo stikov eden z drugim, so sporočili iz. Vseh 43 bodo znova testirali čez slaba dva tedna. S. B.S Kitajske poročajo o 48 novih okužbah; v vseh primerih gre za ljudi, ki so v državo pripotovali iz tujine. Podatkov o tem, koliko testiranj opravijo na dan, sicer ni na voljo. V državi, kjer je virus decembra lani izbruhnil, so doslej okužbo potrdili pri 81.518 ljudeh. Več kot 76.000 jih je že okrevalo, za 3305 pa je bila bolezen usodna, v zadnjih 24 urah za eno osebo. STAPouka v razredih najmanj do 1. maja ne bo, možno je, da se bo šolsko leto zaključilo na daljavo. Šole se morajo tako pripraviti tudi na nujno ocenjevanje znanja, pri čemer čakajo na priporočila ministrstva za izobraževanje. Ta teden strokovnjaki Zavoda RS za šolstvo in predstavniki ravnateljev proučujejo, kako bodo prilagodili sistem preverjanja znanja, obseg in načine preverjanja. Ravnatelji so večinoma optimistični, še posebno na šolah, kjer so dodobra usvojili videokonference in se učitelji redno srečujejo z učenci oziroma dijaki. Š. K.V ZDA se je do ponedeljka večer z novim koronavirusom okužilo več kot 164.000 ljudi, umrlo pa jih je 3040. Najhuje je še vedno v zvezni državi New York, kjer je okuženih več kot 67.000 ljudi, mrtvih pa 1227. Samo v mestu New York je okuženih več kot 38.000 ljudi, mrtvih pa 914. Vlada predsednika Donalda Trumpa je med tem trgovine z orožjem po Ameriki opredelila kot nujne posle v boju proti pandemiji novega koronavirusa, ki morajo ostati odprte. STADržavni zbor bo jutri po hitrem postopku sprejemal zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covida-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, tako imenovani koronapaket. Pogledali smo, kako bodo podjetja in samostojni podjetniki lahko uveljavljali pravice, ki jih omogoča omenjeni zakon. Paket ukrepov je po oceni vlade težek okoli tri milijarde evrov. Ukrepi bodo veljali od 1. aprila do 31. maja, če do takrat ne bo razglašen konec epidemije, pa se lahko tudi podaljšajo do polletja. K. L.Po naših informacijah so nekatere turistične družbe prejele vprašanje, s koliko trizvezdičnimi hoteli razpolagajo. Vladno povpraševanje je po razumevanju turističnih družb povezano s potrebami po novih centrih za karanteno. Na ministrstvu za zdravje ob tem odgovarjajo, da bodo »za Slovence, ki se vračajo v domovino in prihajajo z visoko tveganih območij, lokacije določene glede na potrebe na terenu«. S. K.Odbor DZ za finance bo na današnji seji za potrditev na sredini plenarni seji pripravil predlog zakona za omilitev posledic epidemije novega koronavirusa za državljane in gospodarstvo. Ukrepi v zajetnem zakonskem besedilu so vredni tri milijarde evrov, s sprejemom pa se mudi, saj naj bi veljali že od 1. aprila dalje. STAPandemija nas postavlja pred novo zdravstveno realnost in pripravlja tudi na novo ekonomsko, socialno in politično normalnost: pa naj gre za nacionalne države, Evropsko unijo ali svet. Ker se zaradi zapoznelega mednarodnega solidarizma, denimo do Italije, ob krutem medicinskem soočanju z novim koronavirusom porajajo tudi močno patriotski sentimenti, se je po koncu krize bati vzpona nacionalizmov. M. P.Upokojenci bodo danes, zadnji dan v mesecu, na svoj račun prejeli pokojnino za marec. Banke in hranilnice jih zaradi omejevanja širjenja koronavirusa pozivajo, naj poslovalnice obiščejo le v nujnem primeruSTAV Španiji, ki je poleg Italije najhuje prizadeta država v Evropi, danes v veljavo stopajo še ostrejši ukrepi v boju proti novemu koronavirusu. Do 9. aprila bodo prekinjene vse nenujne dejavnosti. Medtem se bodo v Italiji žrtev covida-19 danes spomnili z zastavami, spuščenimi na pol droga, in minuto molka. STA