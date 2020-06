Virus se umirja, a lahko pridobi nov zagon

Zahvalni prelet

za ves njihov trud, vložen v obvladovanje širjenja koronavirusa. Slovenska vojska bo v zahvali sodelovala z ameriško vojsko, v znak uspešnega sodelovanja RS in ZDA na obrambnem in vojaškem področju. Skupaj bodo z vojaškimi letali preleteli slovenske bolnišnice in nekaj domov za ostarele.

Policisti Policijske uprave Maribor bodo podprli zahvalni prelet s svojo prisotnostjo na območju UKC Maribor med preletom, z uporabo svetlobnih ter zvočnih signalov na službenih vozilih ter z aplavzom. Prelet letal nad UKC Maribor je predviden ob 13.39. Danes se bodo pripadniki Slovenske policije in Slovenske vojske, ob koncu epidemije, simbolično zahvalili medicinskemu osebju za ves njihov trud, vložen v obvladovanje širjenja koronavirusa. Slovenska vojska bo v zahvali sodelovala z ameriško vojsko, v znak uspešnega sodelovanja RS in ZDA na obrambnem in vojaškem področju. Skupaj bodo z vojaškimi letali preleteli slovenske bolnišnice in nekaj domov za ostarele.Policisti Policijske uprave Maribor bodo podprli zahvalni prelet s svojo prisotnostjo na območju UKC Maribor med preletom, z uporabo svetlobnih ter zvočnih signalov na službenih vozilih ter z aplavzom. Prelet letal nad UKC Maribor je predviden ob 13.39.

Glede na število zaznanih okužb v zadnjih tednih je jasno, da virus izgublja moč, a jo spet lahko hitro pridobi, če se državljani ne bodo obnašali odgovorno in zaščitno do sebe in drugih Na novinarski konferenci o aktualnem stanju glede bolezni covid-19 bodo ob 11. uri sodelovali minister za zdravje, direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje dr., poveljnik Civilne zaščite RSter vladni govorec, veleposlanik