NIJZ: Virus shamonda ne predstavlja tveganja za zdravje ljudi

Člani Državnega središča za nadzor bolezni in Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) na podlagi razpoložljivih podatkov ugotavljajo, da virus shamonda ne predstavlja tveganja za zdravje ljudi. Sestali so se po tem, ko so prvi primer okužbe z virusom, ki sicer običajno prizadene živino, v Franciji potrdili pri človeku.

Francoske oblasti so v četrtek sporočile, da so prvi primer okužbe z virusom shamonda-like odkrili pri bolniku s hudo oslabljenim imunskim sistemom, ki je umrl v začetku meseca v Franciji.

Po obvestilu francoskih pristojnih organov so člani Državnega središča za nadzor bolezni (DSNB) in Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) na današnjem sestanku preučili situacijo in opredelili možne ukrepe.

»Kljub potrditvi primera pri človeku DSNB in NIJZ ugotavljata, da na podlagi do sedaj razpoložljivih podatkov virus ne predstavlja tveganja za zdravje ljudi,« so v sporočilu za javnost po sestanku navedli na Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Ob tem so spomnili, da je bil v začetku tega meseca potrjen prvi primer virusa shamonda-like pri govedu v Sloveniji. Do sedaj so bili vzorci za preiskave odvzeti pri govedu s kliničnimi znaki. Do četrtka je bila različica virusa EU1 potrjena v treh obratih na območju občin Šempeter, Cerklje na Gorenjskem in Gornja Radgona.

Virus se med živalmi prenaša s krvosesnimi mušicami. Na sestanku je bilo ugotovljeno, da ima Nacionalni veterinarski inštitut razvito laboratorijsko diagnostiko za shamonda-like, vključno za molekularno opredelitev variante EU1 in EU2. Prav tako je bilo potrjeno, da ima Slovenija vzpostavljen monitoring prisotnosti krvosesnih mušic, ki se pojavljajo predvsem v poletnih mesecih, s padcem temperatur pa se njihova aktivnost zmanjša.

Na sestanku so pregledali tudi javno dostopne podatke za sosednje države. V Avstriji je bil virus prvič dokazan sredi avgusta, po navedbah avstrijske Agencije za zdravje in varnost hrane pa se je okužba nato razširila na skoraj vso državo, pretežno pri govedu.

V Italiji je bil različica virusa EU1 potrjena v pokrajinah Trento in Bolzano. Za Hrvaško in Madžarsko javno dostopnih potrditev do 22. oktobra ni bilo mogoče najti. A kot poudarjajo pristojni, ker bolezen ni prijavljiva, to ne pomeni, da virus ni prisoten. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin bo uvedla preiskavo vzorcev zdravih živali na virus shamonda-like, ki se vzamejo v okviru spremljanja bolezni modrikastega jezika pri govedu, in vzorcev, ki se jemljejo pri prijavah abortusov ter v okviru pasivnega spremljanja.

Na upravi so ob tem rejce ponovno pozvali k doslednemu izvajanju biovarnostnih ukrepov, predvsem ukrepov za zmanjševanje izpostavljenosti živali krvosesnim mušicam, ter k pozornemu spremljanju zdravstvenega stanja živali. Za virus shamonda-like so značilni predvsem povišana telesna temperatura, driska, splošna prizadetost in zmanjšana mlečnost, abortusi.

Ob pojavu kliničnih znakov naj se rejci obrnejo na svojega veterinarja. Kot so še zagotovili pristojni, trenutno ni dokazov, ki bi kazali na to, da se virus shamonda-like lahko prenese na ljudi z uživanjem hrane. Prav tako mleko in meso okuženih živali ter proizvodi iz njih po trenutno dostopnih informacijah ne predstavljajo tveganja za zdravje ljudi.

Ne glede na pojav tega virusa pa NIJZ ogroženim skupinam, predvsem osebam z motnjo imunosti in nosečnicam, enako kot doslej odsvetuje uživanje termično neobdelanega mleka zaradi drugih zdravstvenih tveganj, povezanih z uživanjem surovega, nepasteriziranega mleka, so še navedli na upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Virus, ki spada v skupino ortobunjavirusov, običajno prizadene živino, predvsem govedo, prenaša pa se s piki drobnih krvosesnih mušic. Virus so prvič odkrili v Nigeriji sredi 60. let prejšnjega stoletja, od takrat pa se je občasno pojavljal pri živalih v Afriki in na Japonskem. V Evropi so virus prvič zaznali konec julija, med drugim na kmetijah z govedom v Franciji.