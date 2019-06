Višanje temperature pred interpelacijo proti Karlu Erjavcu

Karl Erjavec. FOTO: Jure Eržen

Ljubljana – Zaslišanje operativcev obveščevalno varnostne službe (OVS), umik oznake zaupnosti z magnetograma zaslišanja brigadirjain kazenska ovadba sindikata vojakov so tik pred interpelacijo obrambnemu ministruotežili pojasnjevanje razlogov za razmere v vojski.Kot je razvidno iz magnetograma, brigadir Škerbinc meni, da je bil neupravičeno, namenoma diskreditiran v treh zgodbah: o zlonamernem govorjenju o psihičnem zdravju načelnice generalštaba, odgovornosti za nočno streljanje z orožjem 120 mm in končno pri razrešitvi z mesta poveljnika sil. V zagovoru je povedal, da je hotel na postroju prekiniti z govoricami na račun Ermenčeve. Ko pa so to prišli preverjat pripadniki OVS, ki so bili včeraj zaslišani na Knovsu, so mu povedali, da zadevo preiskujejo v skladu s policijskimi pravili.Ravno na tej točki pa je najbolj ranljiv Erjavec, ker bi OVS lahko s temi pooblastili preiskoval le kazniva dejanja. Mors sicer takšno dikcijo zavrača kot nestrokovno. Pri tem pa je zelo pomembno, kdaj in kakšno ovadbo proti Škerbincu je podala Ermenčeva. Po naših informacijah člani Knovsa neuradno vedo, da je sicer podala kazensko ovadbo, a šele po zaslišanju. To pa po pričevanju Škerbinca ni prineslo sadov, saj naj bi vodja preiskave na koncu zaslišanja dejal: »No ..., lov na čarovnice se ni uspešno končal.« Nato so se dogovorili, da bodo skupaj našli ovaduhe v vojski, ki jih je Škerbinc na več mestih označil za enega ključnih problemov v vojski.Kmalu po tem so z njim prekinili komunikacijo in se mu je šele iz pisanja medijev posvetilo, da bo kriv tudi za nočno streljanje na Počku. Kot je pojasnil, je bil v stalni komunikaciji z državnima sekretarjema Boštjanom Šeficem in Klemnom Grošljem, ko je potekala vaja Orel, da bi ustrezno komunicirali s postojnsko občino. V poročilu 30. marca pa je tudi Ermenčeva napisala, da pri tem ni prišlo do kršitev vladnih in ministrovih usmeritev. Erjavca je obtožil sprenevedanja, ko trdi, da ni vedel, da bodo streljali tudi ponoči z večjimi kalibri, saj je podpisal dva akta, v katerih je to določeno.Danes je nato portal 24 ur objavil dva dokumenta, ki naj bi dokazovala, da je Erjavec nedolžen in da je za dogovarjanje z Američani pooblastil poveljnikain Petra Zakrajška. A ta dva dokumenta po naših informacijah tega ne dokazujeta, ker pri nas vse mednarodne vojaške sporazume podpisuje minister, v tujini pa je jih ponavadi podpisujejo poveljniki. Zato je minister pooblastil poveljnika za podpis načrta usposabljanja. Vsakemu takemu aktu je priložen natančen načrt vaje. Zato je Erjavec moral vedeti, da je v letnem načrtu zapisano streljanje tudi s 120 milimetrskimi minometi in da bo na vaji Sokol slovenska vojska streljala s 60 milimetrskimi, ameriška pa s 120 milimetrskimi havbicami.Škerbinc meni, da je bil za ministra moteč, ker je zagovarjal pomen Nata in zaradi njegovega zapisa o nabavi osemkolesnikov boxer, kjer je opozarjal, da nabave na način, kot si ga je zamislilo ministrstvo, ne bo.