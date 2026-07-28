Višje globe, manj kršitev: kako občine nadzirajo kampiranje in druge prekrške

Globe za nedovoljeno kampiranje in prenočevanje v vozilih so bile v nekaterih občinah še do pred kratkim razmeroma nizke, z aprilom oziroma majem pa so jih občutno zvišali.​ Kot smo poročali v Delu, je letošnja najodmevnejša novost poenotena in občutno višja globa za nedovoljeno kampiranje in prenočevanje v vozilih na območju 11 turistično najbolj obremenjenih občin v Julijskih Alpah, med njimi Bohinja, Bleda, Kranjske Gore in Bovca. Zgornjegorenjske in posoške občine so se dogovorile za enotno globo 500 evrov na osebo. Kot razlog so navedle predvsem njen odvračilni učinek. Podatki za Bled in Bohinj do 25. julija kažejo opazno zmanjšanje števila ugotovljenih kršitev, vendar pristojni opozarjajo, da na statistiko poleg ravnanja obiskovalcev vplivajo tudi obseg in vrsta nadzorov, kadrovske ...