Višje plače javnega sektorja spodbuda potrošnji

Realni prihodek v trgovini na drobno se je po podatkih državnih statistikov v prvem polletju medletno povečal za 8,1 odstotka. Prodaja neživil je od leta 2015 poskočila za več kot 25 odstotkov. Kupna moč Slovencev je po podatkih Eurostata glede na druge države EU blizu sredine, največ si lahko privoščijo Luksemburžani, Irci in Nizozemci, najmanj pa Bolgari, Romuni in Hrvati.Tako pravi statistika. Kaj pa opažajo trgovci, ali gre Slovencem dobro? »Očitno nam gre dobro, to se vidi tudi pri našem poslu. V naši družbi se rast prodaje giblje med petimi in šestimi odstotki. Vsekakor opažamo pozitivno potrošniško klimo, na rast ...

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete in zakupite dostop do vsebin po vaši meri.

Prijava za obstoječe uporabnike Obstoječi uporabniki Delovega digitalnega paketa se prijavite za celovit dostop do vsebin:

Prijava

Hitra SMS-koda Enostavni dostop do vsebin brez registracije: pošljite SMS z vsebino: DELO1 za enodnevni dostop do digitalnega Dela (1,40 EUR) ali DELO7 za tedenski dostop do Dela (8,40 EUR) na številko 6611. Prejeto kodo prepišite tukaj in takoj boste imeli aktiven dostop: Prijava s hitro kodo

Vaša SMS-koda ni veljavna. Storitev je na voljo uporabnikom Telekoma in A1. Na tej napravi bo dostop omogočen takoj. Na ostalih vaših napravah se lahko prijavite z uporabniškim imenom, ki je sestavljeno iz telefonske številke s predpono gsm_ (primer: gsm_040123456). Zadnje prejeto SMS-geslo je vaše geslo za vstop. Brez skrbi: nakup je enkraten in ga ne bomo samodejno obnavljali.