Višje sodišče potrdilo oprostilno sodbo za Janeza Janšo v zadevi Trenta

Okrožno sodišče v Celju je aprila lani prvaka stranke SDS Janeza Janšo oprostilo v zadevi Trenta, tožilstvo pa se je decembra 2025 na sodbo pritožilo. V zadevi je sodišče na prvi stopnji oprostilo tudi soobtožena, in sicer nekdanjega direktorja Imosa Branka Kastelica ter Klemena Gantarja.

Osumljeni so bili kaznivega dejanja zlorabe položaja ali pravic, povezanih z nepremičninsko transakcijo iz leta 2005. Tožilstvo je Janši namreč očitalo, da je leta 1992 kupil parcelo v Trenti, nato pa jo prodal podjetju Eurogradnje, ki ga je takrat vodil Gantar, po konkretno višji ceni. Eurogradnje so kmalu zatem zemljišče prodale podjetju Imos pod takratnim vodstvom Kastelica, slednje pa je Janši leta 2005 prodalo trisobno stanovanje v Ljubljani. Janša naj bi si pri tem nakupu pomagal s preplačilom Eurogradenj za parcelo v Trenti.

Tožilstvo je za Janšo in Kastelica zahtevalo dve leti zapora ter pogojno kazen za Gantarja, a je celjsko okrožno sodišče osumljence oprostilo. Specializirano državno tožilstvo je vložilo pritožbo na višje sodišče, to pa je danes prvostopenjsko oprostilno sodbo potrdilo. Zadeva je zdaj pravnomočna in končana.