Višje sodišče potrdilo: prenos pravic na ajdovski Bia Separations brez podlage

Višje deželno sodišče na Dunaju je potrdilo majsko odločitev deželnega sodišča v Železnem, da za patentne in distribucijske pravice na družbo Sartorius BIA Separations ni imel veljavne pravne podlage, je sporočil stečajni upravitelj avstrijske družbe. Sodba je po njihovih besedah pomemben mejnik v dolgoletnem mednarodnem pravnem sporu glede lastništva intelektualne lastnine, ki je ključno premoženje avstrijske družbe BIA Separations GmbH.

Sodišče je potrdilo, da ključni pogodbeni dokumenti, na podlagi katerih je slovenska družba uveljavljala lastništvo patentnih pravic ter izključne distribucijske pravice za proizvode CIM, niso bili veljavno sklenjeni. Sporni prenosi patentnih pravic in pogodbeni dokumenti izvirajo iz obdobja med letoma 2007 in 2015, pred začetkom stečajnega postopka avstrijske družbe in v času, ko je družbo vodil njen takratni direktor Aleš Štrancar.

Deželno sodišče v Eisenstadtu je v sodbi 13. maja lani ugotovilo, da so bili sporni dokumenti dejansko ustvarjeni bistveno pozneje, kot je bilo navedeno v njihovi vsebini, naknadno spreminjani in antidatirani brez ustreznih odobritev, vse z namenom škodovanja avstrijski družbi. »Zato takšni dokumenti niso mogli predstavljati veljavne pravne podlage za prenos pravic intelektualne lastnine,« so zapisali. Višje deželno sodišče na Dunaju je te ključne ugotovitve v celoti potrdilo.

Na podlagi sodbe mora slovenska družba stečajni masi izplačati približno 1,22 milijona evrov skupaj s štiriodstotnimi letnimi obrestmi od 1. januarja 2022 dalje. Višje deželno sodišče je zavrnilo preostali del denarnega zahtevka.

Hkrati je potrdilo obveznost razkritja, katere patentne pravice so bile od 20. aprila 2015 dalje prenesene na družbo Sartorius BIA Separations, ter obveznost navedene družbe, da stečajni masi poroča o prihodkih od prodaje izdelkov CIM zunaj Slovenije od istega datuma dalje. Na podlagi teh podatkov bo mogoče določiti morebitne dodatne finančne zahtevke stečajne mase. Izpolnitev teh obveznosti lahko omogoči uveljavljanje bistveno višjih zahtevkov, kot so bili že prisojeni.

Višje deželno sodišče na Dunaju ni dopustilo redne revizije na avstrijsko vrhovno sodišče, zato je proti sodbi dopustna le izredna revizija.

Kot so še pojasnili v sporočilu za javnost, so se sporni prenosi pravic zgodili tik pred stečajem avstrijske družbe leta 2015. Slovenska družba je nato leta 2018 v okviru postopka prisilne poravnave dobila nove lastnike, leta 2020 pa je bila prodana nemškemu koncernu Sartorius. Ključna vrednost te transakcije je temeljila prav na tehnologiji CIM, kupnina pa je po javno dostopnih podatkih znašala približno 360 milijonov evrov z možnostjo dodatnih izplačil glede na uspešnost poslovanja.

Odločitev višjega deželnega sodišča se nanaša na veljavnost pravnih podlag za prenos pravic in ne posega v veljavnost prevzemne transakcije, lahko pa vpliva na nadaljnje pravne in finančne postopke, povezane z lastništvom pravic intelektualne lastnine ter z njimi ustvarjenimi prihodki.

Michael Wagner, stečajni upravitelj družbe BIA Separations GmbH, je pri tem poudaril: »Pritožbena sodba potrjuje, da prenos ključnih premoženjskih pravic ni imel veljavne pravne podlage. To predstavlja pomemben korak pri uveljavljanju zahtevkov stečajne mase.«