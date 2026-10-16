Višje sodišče: razrešitev Graha Whatmougha z RTVS je bila zakonita

Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani je potrdilo, da je bila razrešitev nekdanjega v. d. generalnega direktorja Radiotelevizije Slovenija (RTVS) Andreja Graha Whatmougha zakonita, so sporočili z RTVS. Sodišče je zavrnilo tudi njegove zahtevke za odškodnino in vrnitev na delo. Sodni postopek je s tem zaključen, so dodali.

Grah Whatmough je bil 3. avgusta 2023 predčasno razrešen s položaja vršilca dolžnosti generalnega direktorja RTVS, ker je po presoji sveta RTVS prekoračil svoja pooblastila in ni spoštoval njegovih sklepov. Kot v. d. je bil namreč pristojen le za opravljanje tekočih oziroma nujnih poslov, ne pa za sprejemanje dolgoročnih odločitev, so še opomnili na RTVS.

Kot so navedli na spletni strani, je višje sodišče pritrdilo ugotovitvam prvostopenjskega sodišča o zakonitosti razrešitve in pravilnosti vročitve sklepa o razrešitvi. Tako je denimo pritrdilo presoji, da je Grah Whatmough s štirimi nakupi grafik za opremo prostorov javnega zavoda v skupni vrednosti 37.700 evrov brez DDV presegel pooblastila, ki jih je imel.

Višje sodišče je prvostopenjskosodbo po besedah RTVS spremenilo le v delu, ki se nanaša na način prenehanja delovnega razmerja. Ugotovilo je namreč, da Grahu Whatmoughu delovno razmerje 3. avgusta 2023 ni zakonito prenehalo z odjavo iz obveznih socialnih zavarovanj, ampak mu je pogodba o zaposlitvi prenehala istega dne na podlagi sodne razveze. Vendar pa ta sprememba ne vpliva na končni izid postopka.

Sodišče je prav tako zavrnilo njegov denarni zahtevek v višini približno 138.000 evrov in zahtevke za vrnitev na delo ter izplačilo plač za nazaj, so še zapisali na RTVS.

S spremembo zakona o RTVS konec leta 2022 je mandat takratnemu programskemu in nadzornemu svetu in tudi generalnemu direktorju RTVS potekel. Do imenovanja novega vodstva javnega zavoda pa je delo v. d. generalnega direktorja opravljal dotedanji direktor RTVS Grah Whatmough.