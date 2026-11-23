Višje strokovno izobraževanje v Sloveniji letos praznuje 30 let delovanja. Na jubilejni slovesnosti na Brdu pri Kranju je prejšnji teden potekal slavnostni dogodek, ki je združil predstavnike izobraževanja, gospodarstva, državnih institucij in druge partnerje, ki sooblikujejo razvoj višjega strokovnega izobraževanja. Ozrli so se tudi v prihodnost in poudarili pomen prilagajanja tehnološkim spremembam ter potrebam gospodarstva.

Začetki višjega strokovnega izobraževanja segajo v leto 1996, ko je pet višjih strokovnih šol odprlo vrata prvim 342 študentom. »Iz 342 študentov je zrasla skupnost, ki je Sloveniji dala več kot 60.000 diplomantov. To so ljudje, ki danes vodijo proizvodne linije, logistične centre, računalniške sisteme, turistične in gostinske obrate ter podjetja po vsej državi,« je poudaril mag. Gregor Rak, predsednik upravnega odbora Skupnosti višjih strokovnih šol Slovenije.

Vsako leto se v višješolske študijske programe prvič vpiše več kot 5000 študentov, kar predstavlja skoraj četrtino vseh novincev na dodiplomski ravni. Minister za izobraževanje, znanost in mladino Republike Slovenije dr. Borut Rončević je višje strokovno izobraževanje označil za enega ključnih stebrov razvoja slovenskega gospodarstva, saj »povezuje znanje s prakso, mladim odpira konkretne poklicne priložnosti, podjetjem pa zagotavlja usposobljene kadre«.

Umetna inteligenca, avtomatizacija in zeleni prehod prinašajo nove izzive, na katere se višje strokovne šole odzivajo s posodabljanjem programov in krepitvijo praktičnega znanja. FOTO: XO studio

Izrazita praktična naravnanost je ena pomembnejših prednosti višjega strokovnega izobraževanja. Študijski programi vključujejo 40 odstotkov praktičnega usposabljanja, od tega 800 ur neposredno v podjetjih. Pomen praktičnih izkušenj je poudaril tudi predsednik Državnega sveta Republike Slovenije Marko Lotrič, ki je izpostavil, da je kot podjetnik dobro spoznal, koliko pomeni sodelavec, ki razume strokovne podlage in zna ukrepati, ko se v praksi zatakne.

Pomen praktičnega znanja poudarjajo tudi gospodarstveniki. Dr. Jure Knez, lastnik podjetja Dewesoft, je poudaril, da imajo višje strokovne šole pomembno priložnost pri izobraževanju kadrov prihodnosti. Umetna inteligenca namreč izkušenim strokovnjakom omogoča bistveno večjo storilnost, medtem ko se lahko »mladi brez ustreznega praktičnega znanja pri uporabi teh orodij hitro izgubijo«, je sporočil.

Med ključnimi izzivi in razvojnimi cilji višjega strokovnega izobraževanja ostajajo večja prepoznavnost in ustrezno vrednotenje znanja diplomantov, prilagajanje tehnološkemu razvoju, krepitev vseživljenjskega učenja. Evropski poslanec dr. Milan Zver je pri tem izpostavil tudi priložnosti za okrepitev sodelovanja v programu Erasmus+ in drugih evropskih projektih.

Digitalizacija, umetna inteligenca, avtomatizacija, zeleni prehod in spreminjajoče se potrebe gospodarstva postavljajo pred izobraževanje nove izzive ter zahtevajo nenehno prilagajanje. Odgovor nanje so kakovostno strokovno znanje, praktične kompetence, inovativnost in vseživljenjsko učenje, ki jih višje strokovne šole razvijajo s posodabljanjem študijskih programov ter tesnim povezovanjem z gospodarstvom.

Kot je poudaril dr. Rončević: »Če želimo konkurenčno in uspešno Slovenijo, moramo vlagati v znanje, ki ustvarja dodano vrednost in prinaša konkretne rezultate.« Prireditev je organizirala Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije, ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino pa jo je podprlo in sofinanciralo.