Višje subvencije za toplotne črpalke, zamenjavo oken in izolacijo

Eko sklad povečuje subvencije za zamenjavo kurilne naprave in vgradnjo toplotne črpalke ter za izolacijo stavbe in zamenjavo oken. Nove subvencije veljajo za naložbe od 1. marca.

Spodbude za zamenjavo stare kurilne naprave s toplotno črpalko se povečujejo na 50 odstotkov stroškov oziroma na največ 4500 evrov za toplotno črpalko zrak-voda oziroma na 8000 evrov za toplotno črpalko voda-voda ali zemlja-voda.

Eko sklad povečuje subvencije za izolacije fasade, strehe, tal ter zamenjavo oken z največ 30 odstotkov stroškov na največ 40 odstotkov stroškov oziroma na največ 300 evrov za kvadratni meter okna.

»Soočamo se s kriznimi razmerami, ki izvirajo iz zunanjih okoliščin. Pri soočanju s temi razmerami se jasno kaže, kako ranljivi smo zaradi odvisnosti od uvoženih fosilnih goriv. Naftna kriza neposredno vpliva na slovenska gospodinjstva,« je razlog za nov razpis, ki ga bo Eko sklad objavil danes, pojasnil minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer. Dodal je, da se na kurilno olje ogreva osem odstotkov gospodinjstev, na utekočinjen naftni plin pa dva odstotka. »Takšno ogrevanje pa ni le drago, ampak tudi okoljsko obremenjujoče in dolgoročno nevzdržno.«

Razpis objavljamo z namenom, da se borimo proti energetski draginji in da zmanjšujemo energetsko revščino, je dodal minister: »Cilj razpisa je spodbuditi ljudi k opuščanju rabe naftnih derivatov in k investicijam v domove ter dolgoročno zmanjševati ranljivost družbe. Povečujemo energetsko neodvisnost države, pospešujemo energetski prehod gospodinjstev in krepimo odpornost države na energetske zunanje šoke.«

V tem razpisu bo na voljo 41 milijonov evrov iz podnebnega sklada, del je prenesenih sredstev iz prejšnjega razpisa, 23 milijonov evrov pa je na novo zagotovljenih, je povedala direktorica Eko sklada Mojca Vendramin.