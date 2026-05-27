Višješolsko strokovno izobraževanje končalo le okoli 40 odstotkov študentov

V letu 2024 je bil največji delež študentov, ki so uspešno končali študij, med vpisanimi v enovite magistrske programe, najmanjši pa med vpisanimi v višje strokovne programe, kažejo podatki statističnega urada. Deleži so se razlikovali tudi po spolu in predhodni izobrazbi študentov ter izobrazbi njihovih staršev.

Med stopnjami dokončanja izobraževanja rednih študentov posameznih vrst terciarnega izobraževanja je bilo po podatkih za leto 2024 precej razlik. Višje strokovno izobraževanje je dokončalo približno dve petini vpisanih študentov (43,1 odstotka), visokošolsko strokovno izobraževanje nekaj več kot polovica (51,9 odstotka), visokošolsko univerzitetno izobraževanje pa skoraj tri četrtine (72,8 odstotka). Najuspešnejši so bili študenti enovitega magistrskega študija, doštudiralo jih je 83,1 odstotka, so zapisali na Sursu.

Visokošolsko strokovno izobraževanje je uspešno zaključilo 62,2 odstotka študentov s predhodno srednjo splošno izobrazbo in 50,2 odstotka študentov s srednjo strokovno izobrazbo. Visokošolski univerzitetni študij je dokončalo 75,1 odstotka študentov s predhodno doseženo srednjo splošno izobrazbo in 59,1 odstotka tistih s srednjo strokovno izobrazbo.

V obdobju, predvidenem za študij, se je predlanskim zaposlilo približno tretjina študentov višjega in visokošolskega strokovnega izobraževanja. Manjši del jih je študij pozneje nadaljevalo, večina pa ga je opustila.

Več kot polovica (55,3 odstotka) študentov višjih strokovnih programov ni dokončalo študija in ni bilo več vpisanih. Med študenti enovitih magistrskih programov je bilo takih 15,9 odstotka. Tistih, ki izobraževanja še niso dokončali in še vedno študirajo, je največ med študenti visokošolskega univerzitetnega izobraževanja (1,9 odstotka), najmanj pa med študenti visokošolskega strokovnega in enovitega magistrskega študija (po en odstotek).

Razlike pri stopnji dokončanja je bilo zaznati tudi po spolu. Pri vseh vrstah izobraževanja je bil delež žensk, ki so uspešno zaključile študij, večji kot delež moških. Najmanjša razlika med spoloma (10,2 odstotne točke) je bila pri dokončanju višjega strokovnega izobraževanja, največja pa pri visokošolskem strokovnem izobraževanju, v katerem je študij uspešno končalo 60,1 odstotka študentk in 44,1 odstotka študentov.

Po navedbah Sursa se je stopnja dokončanja študija precej razlikovala tudi med posameznimi področji izobraževanja. Najvišja je bila med študenti, vpisanimi v visokošolske programe prve stopnje s področja zdravstvo in socialna varnost (76,6-odstotna), sledili so študenti s področja izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev (69,7 odstotka). Po drugi strani pa je bila najnižja med študenti na področjih transport, varnost, gostinstvo in turizem (39,6 odstotka) ter poslovne in upravne vede, pravo (40,7 odstotka), sledili so študenti področja kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo (42,3 odstotka).

Po statusu vpisa je ob prehodu v drugo leto študija ostalo vpisanih v isto vrsto izobraževanja največ enovitih magistrskih študentov (85,7 odstotka), najmanj pa študentov visokošolskih strokovnih programov (67,6 odstotka).