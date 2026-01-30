Višji minimalni plači bo sledilo še nekaj dvigov

V uradnem listu je danes objavljen sklep o višini minimalne plače, ki jo je minister za delo Luka Mesec za leto 2026 določil pri 1481,88 evra bruto oziroma približno tisoč neto brez vzdrževanih družinskih članov in dodatkov. Zaradi te spremembe bodo letos višji tudi letni in zimski regres za vse zaposlene, zgornja in spodnja meja nadomestila za brezposelnost, a najbrž tudi nekatere položnice za javne storitve.

Poleg višjih plač približno 80.000 delavcem v zasebnem in javnem sektorju ima novi znesek posledice za še nekatere druge pravice in proračunske postavke. Za vse zaposlene prinaša višja letni in zimski regres, prvi bo letos najmanj 1481,88 evra, drugi pa pol manj, 740,94 evra.