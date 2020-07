Višji regres za minimalno plačane uslužbence

Ljubljana – Uslužbenci z minimalno plačo bodo tudi letos prejeli višji regres od drugih, in sicer 1050 evrov, kolikor so dobili že lani, se je danes uspelo uskladiti pogajalskim skupinam vlade in sindikatov javnega sektorja. Slednji so sicer izrazili protest, ker jih je vlada pri pripravi četrtega protikriznega paketa PKP#4 obšla, opozarjajo pa tudi na veliko nezadovoljstvo zaposlenih zaradi številnih anomalij pri izplačevanju kriznih dodatkov.Noben uslužbenec ne sme letos prejeti nižjega regresa, kot ga je v 2019, je bilo vodilo, ki je pripeljalo do kompromisa. Vsi zaposleni v javnem sektorju so z majsko plačo že dobili 940 ...