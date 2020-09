Sodba Bavčarju in Golobiću padla

»Višje sodišče je presodilo, da je v celoti potrebno novo sojenje, in to pred spremenjenim senatom,« je dejala, ki zastopaNekdanji predsednik uprave Istrabenzain prvi mož Maksime holdinga Golubić sta bila lani na prvi stopnji obsojena zaradi namernega oškodovanja Istrabenza s preprodajo delnic Intereurope pred 13 leti. Na razsodbo sta se oba pritožila.Bavčar je bil na prvi stopnji obsojen že drugič. Koprsko okrožno sodišče mu je, upoštevajoč prvo obsodbo, naložilo skupno sedem let in pet mesecev zaporne kazni. Golubić pa je dobil 1,8 leta zaporne kazni.Po zadnji sodbi je bil Istrabenz pod Bavčarjevim vodstvom oškodovan zaradi vstopa v terminsko pogodbo z delnicami Intereurope med Maksimo holdingom in Banko Celje. Tako naj bi se Maksima holding, ki jo je Bavčar lastniško obvladoval, izognila izgubi; to pa naj bi nosil Istrabenz.»Sodišče je prepoznalo, da je prvostopenjsko sodišče vzelo posel iz konteksta, saj je šlo v resnici za vezan posel. Naložilo je zaslišanje izvedenca finančne stroke in nekdanje zaposlene v banki Celje,« je še dejala Kozamernikova.