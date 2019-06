Viškov malo manj, sindikat ostaja zaskrbljen

Velenje – Zaradi reorganizacije, prerazporejanja in ukinjanja neproduktivnih delovnih mest bo v Gorenju manj presežnih delavcev, a Konferenca sindikata SKEI Gorenje s tem ni zadovoljna. Predsednik Žan Zeba je sporočil, da vztrajajo, naj uprava, ki jo je postavil novi lastnik Hisense, ugotovi »odgovornosti tistih, ki so v preteklosti sprejemali napačne odločitve, zaradi katerih ima podjetje še danes težave«.



Po prvotnih napovedih, da bodo zaradi reorganizacije izmed 4212 zaposlenih v Velenju 1720 delavcem odpovedali pogodbe o zaposliti in obenem 1450 delavcem ponudili nove pogodbe, viškov pa naj bi bilo okoli 270, se je obseg sprememb zmanjšal. Sindikati so se vrnili na pogajanja o merilih za reševanje presežnih delavcev, danes pa je sindikat sporočil, da so od delodajalca prejeli predlog programa razreševanja presežnih delavcev. »Na seznamu je 1481 presežnih delavcev, od katerih bo ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi za ustrezno delo prejelo 1377 delavcev, preostalim 104 presežnim delavcem pa ne bo ponujena nova pogodba o zaposlitvi za ustrezno delo,« je pojasnil glavni sindikalist Zeba.



Glavni direktor Gorenja Chaou Liu je pred dnevi v (še neobjavljenem) pogovoru za Delo zagotovil, da bodo presežne delavce poskušali reševati z mehkimi metodami, torej z upokojevanjem in napotitvijo na čakanje na upokojitev na zavodu za zaposlovanje, sindikati pa morebitnih tovrstnih zagotovil danes ne omenjajo.



»Skrbi nas, da je to šele prvi korak in da se obetajo še dodatna odpuščanja, kar je popolnoma v nasprotju z optimističnimi napovedmi o dodatnem zaposlovanju in širitvi proizvodnje,« dodaja Zeba.



Niso pa v Gorenjevih sindikatih opustili zahteve, da novi lastnik in uprava ugotovi odgovornost vodilnih, ki so Gorenje privedli do tega, da mora odpuščati. »Način izvajanja socialnega dialoga v podjetju je zaskrbljujoč. To smo opazili tudi pri pogajanjih o višini letošnjega regresa za letni dopust, ki jo je na koncu delodajalec enostransko določil brez podpisanega dogovora s sindikatom. Sklenitev slednjega pa določa podjetniška kolektivna pogodba. Novi lastnik zaradi nekaterih potez, na katere imajo vpliv predvsem domači svetovalci, tvega izgubo velike naklonjenosti zaposlenih, ki jo je imel ob prevzemu,« opozarja Zeba in dodaja, da so nekateri predstavniki sindikata že prejeli anonimne grožnje, da naj pazijo kaj govore medijem.



V SKEI ocenjujejo, da so ob napovedanem odpuščanju večjega števila zaposlenih in nižjem regresu od lanskega optimistične obljube poslovodstva vprašljive.