Visoka vlaganja v opremo in prostore

Med marcem in majem letos je Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije (SZZZZS) med svojimi člani izvedlo raziskavo o ocenjenih vlaganjih v prostore in opremo, ki omogočajo izvajanje naše dejavnosti. Raziskava je obsegala tudi vprašanja o storitvah, ki so jih v letu 2018 opravili kolegi in niso bile krite s strani ZZZS.Na anketo je odgovorilo 354 članov. Vzorec je reprezentativen in ga bomo uporabili za nekatere dodatne izračune in ocene. Glede na dejavnost oziroma specializacijo je anketo izpolnilo največ zobozdravnikov (123), splošnih zdravnikov (104), sledila je specialistična ambulantna dejavnost (84), ...