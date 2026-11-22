V petek in soboto je obrambni minister Valentin Hajdinjak z načelnikom generalštaba Slovenske vojske Boštjanom Močnikom obiskal naše vojakinje in vojake na misijah na Slovaškem ter v Latviji. Pohvale zaveznikov in najvišje ocene usposobljenosti potrjujejo, da svoje naloge opravljajo na visoki ravni.

Dobrih 200 kilometrov od ukrajinsko-slovaške meje se nahaja vojaška baza Lešť, v njej pa je nastanjena večnacionalna brigada namenske sile Nata; med njimi so pripadnice ter pripadniki 72. brigade Slovenske vojske (SV). Tri vojakinje in 104 vojaki so stacionirani na ogromnem območju nekdanje vojašnice sovjetskih enot, še pred tem pa vadišča češkoslovaške vojske.

V ritmu rafalov, eksplozij in dima so vojaške enote prikazale sodobno taktiko osvajanja stavb. Zaradi hrupa orožja pa sploh ni mogoče zaznati brnenja brezpilotnega letalnika nad poligonom, ki s prenosom videoposnetka poligona ponuja zračno podporo prednjim kopenskim silam med pomikanjem po bojišču.