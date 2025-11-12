Za manjši osip posodobitev ali mini reforma univerze

Okoli tristo svetovalnih delavcev srednjih in osnovnih šol, dijaki in učenci, predstavniki ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter Univerze v Ljubljani (UL) so si na včerajšnji zaključni konferenci projekta Ultra – UL za trajnostno družbo lahko ogledali inovativne pristope v visokošolskem poučevanju. Projekt je odgovor na aktualni problem osipa zlasti v strokovnih študijskih programih, v katerih po analizi ministrstva v predvidenem roku študija ne konča 80 odstotkov študentov.