    PREMIUM   D+   |   Slovenija

    Cilj: vsaj polovica državljanov z visokošolsko izobrazbo

    Za prihodnje študijsko leto so na različnih fakultetah razpisali več novih študijskih programov, med drugim tudi razvoj videoiger in razširjenih resničnosti.
    Po navedbah ministrstva je osip študentov velik. Fotografija je simbolična. FOTO: Blaž Samec/Delo
    Galerija
    Po navedbah ministrstva je osip študentov velik. Fotografija je simbolična. FOTO: Blaž Samec/Delo
    Špela Kuralt
    13. 2. 2026 | 05:00
    7:33
    A+A-

    Študijska središča bodo danes in jutri polna mladih, ki se bodo v prihodnjih tednih prijavili za vpis na številne študijske programe, ki jih zagotavljajo visokošolski zavodi in višje šole. Za študijsko leto 2026/2027 je na voljo 20.510 vpisnih mest, od tega 16.952 za državljane Republike Slovenije in državljane članic EU, 909 mest je na voljo za Slovence brez slovenskega državljanstva ter 2649 mest za tujce, ki prihajajo iz držav, ki niso članice EU. Nekateri programi so tradicionalno zelo zaželeni in imajo zelo visoke omejitve vpisa, drugi ostajajo prazni. Za to študijsko leto se tako, denimo, v prvem prijavnem roku v 65 študijskih programov, od tega 16 rednih, ni vpisal nihče.

