Cilj: vsaj polovica državljanov z visokošolsko izobrazbo

Študijska središča bodo danes in jutri polna mladih, ki se bodo v prihodnjih tednih prijavili za vpis na številne študijske programe, ki jih zagotavljajo visokošolski zavodi in višje šole. Za študijsko leto 2026/2027 je na voljo 20.510 vpisnih mest, od tega 16.952 za državljane Republike Slovenije in državljane članic EU, 909 mest je na voljo za Slovence brez slovenskega državljanstva ter 2649 mest za tujce, ki prihajajo iz držav, ki niso članice EU. Nekateri programi so tradicionalno zelo zaželeni in imajo zelo visoke omejitve vpisa, drugi ostajajo prazni. Za to študijsko leto se tako, denimo, v prvem prijavnem roku v 65 študijskih programov, od tega 16 rednih, ni vpisal nihče.