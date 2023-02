Visokošolski sindikat hoče odgovore

Visokošolski sindikat Slovenije je iz medijev izvedel za težave pred objavo razpisa za vpis na fakultete. Ta je bil prejšnji teden objavljen, ko sta ljubljanska in mariborska univerza povečali število vpisnih mest na študijskih programih radiološke tehnologije in psihologije, kar je bila vladna zahteva, pod katero se je podpisal minister Igor Papič. Sindikat v odprtem pismu vladi in univerzama pojasnjuje, da je vladni poziv univerzama nesprejemljiv.

Spomnimo, da so sejo vlade, na kateri bi vlada morala dati soglasje k razpisu, prekinili, ljubljanska in mariborska univerza pa sta prejeli dopis ministra za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igorja Papiča, naj povečata število vpisnih mest na posameznih študijskih programih. Še isti dan sta morali univerzi posredovati vso zahtevano dokumentacijo pristojnemu ministrstvu.

V predsedstvu sindikata, ki ga vodi Gorazd Kovačič, so ogorčeni: »To je po vsebini in dikciji dokument, kakršnega v odnosu med politično oblastjo in univerzami morda še ni bilo. Tak dokument je sam po sebi nesprejemljiv. Kliče po politični odgovornosti celotne vlade, v imenu katere je minister Papič podpisal to sramotno besedilo. Da je pod dokument podpisana oseba, ki je v predhodnem primeru s sindikatom aktivno sodelovala pri kampanji zoper na las podoben napad na avtonomijo in dostojanstvo univerz, je seveda povedno.«

Kot smo poročali, so na ministrstvu pojasnili, da ne gre za enak primer kot v času Janševe vlade, saj je takrat razpis zamujal, tokrat pa je bil objavljen pravočasno.

Čakajoč odgovore

Sindikat zahteva odgovor vlade in obeh univerz ter jih poziva, da objavijo »dokumente s strokovno utemeljitvijo, na podlagi katerih ste sprejeli odločitev za povečanje števila vpisnih mest na študijskih programih psihologije, vključno s finančnim načrtom in navedbo vira«. Z Univerze v Ljubljani so odgovorili, da so te utemeljitve, vključno s finančnim načrtom, v pristojnosti članic, torej fakultet, oziroma vlade.

V sindikatu še opozarjajo, da ni sprejemljivo, »da se je kaj takega lahko zgodilo zadnji dan in brez vednosti organov obeh filozofskih fakultet«. Z ljubljanske univerze odgovarjajo, da do redne seje vlade 26. januarja ni bilo nobene namere po povečanju vpisnih mest na radiologiji in psihologiji. Ko so prejeli obvestilo ministrstva, so s soglasjem dekanje filozofske fakultete in dekana zdravstvene fakultete sklicali dopisno sejo senata Univerze v Ljubljani, ki je dal soglasje za povečanje števila vpisnih mest, »a ob pogoju, da se za izvedbo pedagoškega procesa zagotovijo dodatna sredstva iz proračuna«.

Na vprašanje, zakaj je ljubljanska univerza sledila vladnemu pozivu, glede na nasprotovanje pred dvema letoma, pa na univerzi odgovarjajo, da so na problematiko premajhnega števila vpisnih mest za radiološke inženirje redno opozarjali ministrstvo za visoko šolstvo in ministrstvo za zdravje, v primeru psihologije »pa smo se odzvali pozitivno zato, ker smo že pred časom prejeli prošnjo članice za povečanje števila vpisnih mest«. Že prejšnji teden je ljubljanska univerza zapisala, da pričakujejo, da se letošnji način povečanja števila vpisnih mest ne bo ponovil in da bodo pravočasno vključeni v razpravo.