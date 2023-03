Visokošolski sindikat: Minister Papič je nesposoben

V Visokošolskem sindikatu Slovenije (VSS) so danes sporočili, da nadaljujejo stavko, potem ko so stavkovni dan izvedli 9. marca lani. Zahtevali so odpravo plačnih nesorazmerij v primerjavi z zdravniki, popravo nekaterih plačnih krivic iz preteklosti za visokošolske sodelavce brez doktorata, lektorje, informatike, bibliotekarje. Poleg tega so zahtevali še normalne pogoje za delo za pedagoške delavce in ureditev nekaterih posebnosti dela v visokem šolstvu v kolektivni pogodbi, kot je, denimo, delo na domu.

Pogajanja so trajala skoraj pol leta, v VSS pravijo, da so se z vladno stranjo uskladili, a sporazuma vlada ni sklenila z VSS: »Sporazum o novem orientacijskem delovnem mestu v visokem šolstvu je sklenila s šolskim sindikatom Sviz. Temu sindikatu zaradi formalno veljavne ureditve ni bilo nikdar treba izkazati reprezentativnosti v visokem šolstvu, saj reprezentativnost formalno črpa iz vzgoje in douniverzitetnega izobraževanja.«

Učitelji preblizu izrednim profesorjem?

Čeprav je stavkovni sporazum, ki ga je vlada sklenila s Svizom, formalno veljaven, njegove vsebine visokošolski sindikat ne sprejema. »Nenavadno je, da je vlada sindikatu Sviz za nižje ravni izobraževanja na lastno pobudo ponudila celo en plačni razred več od njegovih zahtev. Ker so učitelji pred kratkim pridobili tudi nov naziv, z napredovanji sežejo en plačni razred pod izrednega profesorja. Zaostanek univerzitetnega učitelja lektorja se je pri kariernem napredovanju za učitelji z douniverzitetne ravni z enako izobrazbo povečal na osem plačnih razredov,« so razložili v VSS.

V visokošolskem sindikatu pojasnjujejo še, da ne drži, da je Sviz kar koli konkretnega pridobil za skupino J.

Odstop ministra

Pri vsem tem je bil minister za visoko šolstvo Igor Papič ob strani. Ko se je ministrstvo razdelilo, je pogajanja prepustil ministru za vzgojo in izobraževanje Darju Feldi. Visokošolski sindikat mu očita, da se je Papič oportunistično umaknil: »Smo novo ministrstvo res potrebovali? Je bil referendum res potreben? Kot se zdi zdaj, je bil potreben zgolj zato, da se novi minister bolj posveti področju inovacij.« Ob tem so ponovno opozorili na sporno novelo k raziskovalnemu zakonu, ki po mnenju VSS omogoča izplačevanje trojnih plač, da je v treh točkah neustavna, pa je ocenila tudi zakonodajnopravna služba državnega zbora, še opozarja VSS.

V visokošolskem sindikatu tako zahtevajo Papičev odstop. »Ne zato, ker je povzročil kakšno usodno škodo. Doslej ni storil niti tega. Odstop tega ministra zahtevamo zato, ker je nesposoben in ker mu za univerze ni mar.«

Nadaljevanje stavke

Ker z njimi nihče ni sklenil stavkovnega sporazuma, bodo nadaljevali tudi stavko. Kdaj naj bi jo izpeljali, bodo še sporočili. Bodo pa vztrajali, da mora orientacijsko delovno mesto docent glede na zdravniška delovna mesta pridobiti sedem plačnih razredov. Poleg tega so opozorili, da orientacijsko delovno mesto zadeva nato vsa delovna mesta na univerzah, prav tako zahtevajo, da se nabor delovnih mest v skupini J oblikuje na novo in ločeno od preostalih dejavnosti, v morebitnem novem plačnem sistemu pa morata visoko šolstvo in raziskovalna dejavnost dobiti samostojen steber.

Odziv ministrstva za visoko šolstvo še pričakujemo.