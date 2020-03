Visokošolski zavodi odpovedujejo predavanja, vaje, podelitve diplom ... 

V prihodnjih dneh bodo študenti dobili nadaljnja navodila tudi glede možnosti izvajanja pedagoškega procesa na daljavo. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo



UL predlaga ukinitev predavanj v velikih predavalnicah

Vladni urad za komuniciranje je v sodelovanju z ministrstvoma za zdravje in javno upravo, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje in infekcijsko kliniko UKC Ljubljana vzpostavil klicni center za posredovanje zanesljivih informacij o novem koronavirusu. Prebivalci lahko informacije dobijo na brezplačni telefonski številki 080 1404 med 8. in 20. uro.



a vprašanja bodo odgovarjali študentje višjih letnikov medicinske fakultete pod mentorstvom ustreznih strokovnih služb/strokovnjakov, navaja ministrstvo za zdravje na spletni strani. STA

Zaradi hitrega širjenja okužb v Italiji je odpovedala pedagoški proces Univerza na Primorskem. Rektoricaje na spletni strani univerze zapisala, da »je za naslednjih 14 dni, do petka, 20. marca, odpovedan pedagoški proces (predavanja, vaje ...) na vseh članicah Univerze na Primorskem.«O nadomeščanju odpadlega pedagoškega procesa bodo študente in druge naknadno obvestili. Kot je še dodala rektorica, ravnajo po navodilih NIJZ in ministrstva za zdravje, in sicer da je treba delovati preventivno in ukrepe, ki jih sprejme določena institucija, sorazmerno prilagajati situaciji. Potem ko so proučili informacije , ki so jih podale vse navedene institucije, tudi predstavniki vodstva »Istituto superiore di sanita dell’Italia« (ekvivalent NIJZ v RS), ter glede na to, da je Italija največje žarišče koronavirusa v Evropi, so se odločili za ta ukrep iz preventivnih razlogov. So namreč univerza , ki ima vsakodnevno interakcijo s sosednjo Italijo.V prihodnjih dneh bodo študenti dobili nadaljnja navodila tudi glede možnosti izvajanja pedagoškega procesa na daljavo (uporaba e-učilnice, predavanja na daljavo), so še dodali na primorski univerzi.Medtem bo za nekaj časa prekinjen študijski proces tudi na nekaterih drugih visokošolskih zavodih. Predavanje in vaje so odpovedali na fakulteti za arhitekturo (FA). Kot je sporočil dekan, bo tako do predvidoma 22. marca.»Zaradi specifike pedagoškega dela na naši fakulteti, kjer se v istih prostorih (risalnice, podstreha) hkrati zadržuje veliko število študentov, se začasno ukinja tudi izvajanje korektur v fizični obliki pri predmetih projektiranje in urbanistično projektiranje. Pedagogi bodo pouk, kolikor bo le mogoče, organizirali na daljavo prek elektronskih oblik komunikacije,« so še dodali na FA.V skladu z navodili strokovne skupine UL pa so najmanj do petka, 13. marca, odpovedane vse oblike pedagoškega procesa na Filozofski fakulteti (FF). Prav tako so v tem tednu odpovedane vse govorilne ure in uradne ure strokovnih služb in knjižnic oziroma te potekajo po elektronski pošti ali telefonu, osebno pa po predhodnem dogovoru. Seje organov fakultete, ki so po delovnem koledarju predvidene v tem tednu, so prestavili na naslednji teden.V skladu z navodili UL so od danes naprej odpovedani tudi vsi javni dogodki na UL FF (okrogle mize, srečanja, javna predavanja, konference, podelitve diplom). Prav tako zaposlenim in študentom odsvetujejo potovanja na ogrožena območja.