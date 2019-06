FOTO:Vitezi bodo posedali v krčmi Pri merjascu 

Hrabroslav Perger (Hraboslavius VIII.) in Tilen Klugler (Tilenius I.) na novinarski konferenci pred prireditvijo. FOTO: Mateja Kotnik

Pergerjev medenjak, še preden so ga lani razsekali vitezi. Tudi letos bo temu tako. FOTO: Srednejveški preludij

Slovenj Gradec - Ob zvokih fanfar, spustom golobov miru in srednjeveške zastave se bo jutri dopoldne v Slovenj Gradcu začel letošnji Srednjeveški preludij z nastopom najbolj atraktivnih domačih in tujih viteških skupin, glasbenikov, čarovnikov, pa tudi obrtnikov in rokodelcev. Tam bodo še kmetje, postopači in berači, med njimi štirje, ki bodo kradli na semanji dan.Pripeljali jih bodo pred pranger, kjer se bo izkazalo, da so mojstri aktobatskih veščin (zato bodo kazen odslužili z dvema nastopoma na Trgu svobode, in sicer jutri ob 18. uri, v nedeljo pa uro kasneje. Velika atrakcija bo tudi viteška skupinaiz Češke, ki pogosto nastopa v zgodovinskih filmih. Iz Madžarske na Koroško letos prvič prihajajo, srednjeveška glasbena skupina. Iz Italije bodo prišli metalci zastav (,iz Hrvaške, iz Logatca pa žonglerska in ognjena skupinaDružinsko gledališčese bo obiskovalcem predstavilo s poulično burko Paštetar, čarovnikbo čaral za otroke, pa tudi za odrasle, srednejveška plesalkapa bo za vse zaplesala z belim pitonom.Na srednjeveški tržnici bodo rokodelci menda ponujali najbolj kvalitetno robo za nizko ceno, a kupiti jo bo mogoče le s srednjeveškimi novčiči. Da vrste ne bodo predolge, bodo na prizorišču odprli kar dve menjalnici. Tudi v krčmi, ki bo ponujala le srednjeveške jedi, bodo zlatniki in srebrniki edino plačilno sredstvo. Izbirati bo mogoče med srednjeveško Godlo, mladim teletom v gosti omaki, pečenimi kurjimi krempeljci in ocvrtim bezgovim cvetjem.Medtem ko boste morda sedeli pri vedeževalki, boste lahko otroke posadili na srednjeveški vrtiljak ali jih vpisali v paževsko šolo. Težko jih boste dobili mimo stojnice s srednjeveškimi slaščicami, a lectar Hrabroslav Perger, gonila sila in glavni organizator Srednejveškega preludija zagotavlja, da so vsi izdelki bio in eko.Posebej za to priložnost bodo v njegovi delavnici izdelali deset metrov dolg medenjak, ki ga bodo licitirali župani iz Slovenije in tujine. A ne glede na dogajanje, je razplet licitacije znan že vnaprej: zmagal bo slovenjgraški, ki se bo konec tedna preimenoval v(Tilen Klugler) in medenjak razdelil med množico.Prireditev poleg podjetja Perger 1757 pripravlja še javni zavod Spotur in Združenje rokodelcev Slovenije.