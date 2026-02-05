Vitiligo ni le kožna bolezen, lahko vpliva tudi na samopodobo

Vitiligo je kronična avtoimunska bolezen, ki prizadene približno odstotek prebivalstva in ima velik vpliv na duševno zdravje, samopodobo ter kakovost življenja, vendar ni nalezljiva. Strokovnjaki ocenjujejo, da jo ima v Sloveniji približno 20.000 ljudi, vendar mnogi to prikrivajo. Pogosto se pojavi že v otroštvu ali mladosti, poteka nepredvidljivo in je lahko povezana z drugimi avtoimunimi boleznimi, zato zahteva celosten medicinski pristop.

Bolniki z vidnimi spremembami na koži se pogosto soočajo z anksioznostjo, depresijo in stigmo, zato je poleg dermatološkega zdravljenja nujna tudi psihološka ali psihiatrična podpora. Čeprav popolne ozdravitve zdravniki ne obljubljajo, morajo bolniki vedeti, da možnosti zdravljenja obstajajo, ključni pa so vztrajnost, pravočasna obravnava in boljša ozaveščenost javnosti. Pričakujejo tudi nove vrste terapij. V Sloveniji na primer še ni na pozitivni listi ZZZS prvo registrirano zdravilo za zdravljenje vitiliga; gre za zdravilo oziroma kremo opzelura, ena tuba pa stane približno 830 evrov.​