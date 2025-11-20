Po požaru Vjesnikove stolpnice: pridržali mlajšo osebo, še več jih preiskujejo

Policija je v zvezi s požarom, ki je v začetku tedna popolnoma uničil stolpnico nekdanjega časnika Vjesnik v Zagrebu, pridržala mlajšo osebo, več jih preiskuje, so danes sporočili iz zagrebške policijske uprave. Ceste okoli stolpnice so iz varnostnih razlogov še vedno zaprte za promet, prav tako nihče ne sme vstopati v stavbo.

Požar v 16-nadstropni stolpnici na zagrebški Slavonski aveniji je izbruhnil v ponedeljek nekaj po 23. uri. Vzrok zanj še ni znan.

Zagrebška policija je danes potrdila, da v zvezi s požarom preiskuje več mlajših oseb. Eno od njih so pridržali in proti njej sprožili kriminalistično preiskavo.

Vstop v stavbo ostaja prepovedan, prav tako promet na okoliških cestah, kar tudi danes povzroča zastoje v enem od najprometnejših delov Zagreba. FOTO: AFP

Dodatne informacije bo policija posredovala, takoj ko bo mogoče, pri čemer je po njihovih navedbah v ospredju učinkovitost preiskave. Kot so pojasnili, javna objava informacij o dogodku namreč lahko oteži delo policije in omogoči, da občutljive informacije pridejo do tistih, ki jih je treba zajeti v preiskavo, sploh v njeni začetni fazi.

Objekt ni varen

Gasilci so v torek zvečer po celodnevnem gašenju iz varnostnih razlogov zapustili stavbo. Statiki so nato v sredo opravili pregled stavbe in ocenili, da objekt ni varen, novo oceno pa je mogoče pričakovati v prihodnjih dneh.

Vstop v stavbo tako ostaja prepovedan, prav tako tudi promet na okoliških cestah, kar tudi danes povzroča zastoje na enem od najprometnejših delov Zagreba.

Statik Juraj Pojatin je davi na hrvaški javni radioteleviziji HRT dejal, da je pregled v sredo potrdil sume, da je stavba hudo poškodovana.

FOTO: Damir Krajac/Cropix

»Najnevarnejše so poškodbe na stebrih, saj ti nosijo celotno zgradbo in vsa nadstropja nad njimi. Gre večinoma za razpoke, ki smo jih opazili, kar lahko kaže na delno odpovedovanje stebrov, to pa je povsem jasen znak zelo resne konstrukcijske poškodbe,« je pojasnil.

Da bi se stolpnica popolnoma zrušila, je po njegovih besedah malo verjetno, a možnost vseeno obstaja. Pojasnil je tudi, da bi se stavba v primeru zrušitve lahko sesedla navznoter ali navzven. »Žal je mogoče vse. Ne izključujemo nobene možnosti,« je povedal in dodal, da bi bil radij nevarnosti v primeru zrušitve vsaj tolikšen, kot je višina stavbe.