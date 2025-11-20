  • Delo mediji d.o.o.
    Slovenija

    Po požaru Vjesnikove stolpnice: pridržali mlajšo osebo, še več jih preiskujejo

    Ceste okoli stolpnice so iz varnostnih razlogov še vedno zaprte za promet, prav tako nihče ne sme vstopati v stavbo. Vzrok požara še ni znan.
    Zagrebška policija je danes potrdila, da v zvezi s požarom preiskuje več mlajših oseb. Eno od njih so pridržali in proti njej sprožili kriminalistično preiskavo. FOTO: Darko Tomas/Cropix
    Galerija
    Zagrebška policija je danes potrdila, da v zvezi s požarom preiskuje več mlajših oseb. Eno od njih so pridržali in proti njej sprožili kriminalistično preiskavo. FOTO: Darko Tomas/Cropix
    STA
    20. 11. 2025 | 10:55
    20. 11. 2025 | 11:12
    3:37
    A+A-

    Policija je v zvezi s požarom, ki je v začetku tedna popolnoma uničil stolpnico nekdanjega časnika Vjesnik v Zagrebu, pridržala mlajšo osebo, več jih preiskuje, so danes sporočili iz zagrebške policijske uprave. Ceste okoli stolpnice so iz varnostnih razlogov še vedno zaprte za promet, prav tako nihče ne sme vstopati v stavbo.

    Požar v 16-nadstropni stolpnici na zagrebški Slavonski aveniji je izbruhnil v ponedeljek nekaj po 23. uri. Vzrok zanj še ni znan.

    Zagrebška policija je danes potrdila, da v zvezi s požarom preiskuje več mlajših oseb. Eno od njih so pridržali in proti njej sprožili kriminalistično preiskavo.

    Vstop v stavbo ostaja prepovedan, prav tako promet na okoliških cestah, kar tudi danes povzroča zastoje v enem od najprometnejših delov Zagreba. FOTO: AFP
    Vstop v stavbo ostaja prepovedan, prav tako promet na okoliških cestah, kar tudi danes povzroča zastoje v enem od najprometnejših delov Zagreba. FOTO: AFP

    Dodatne informacije bo policija posredovala, takoj ko bo mogoče, pri čemer je po njihovih navedbah v ospredju učinkovitost preiskave. Kot so pojasnili, javna objava informacij o dogodku namreč lahko oteži delo policije in omogoči, da občutljive informacije pridejo do tistih, ki jih je treba zajeti v preiskavo, sploh v njeni začetni fazi.

    Objekt ni varen

    Gasilci so v torek zvečer po celodnevnem gašenju iz varnostnih razlogov zapustili stavbo. Statiki so nato v sredo opravili pregled stavbe in ocenili, da objekt ni varen, novo oceno pa je mogoče pričakovati v prihodnjih dneh.

    Vstop v stavbo tako ostaja prepovedan, prav tako tudi promet na okoliških cestah, kar tudi danes povzroča zastoje na enem od najprometnejših delov Zagreba.

    Statik Juraj Pojatin je davi na hrvaški javni radioteleviziji HRT dejal, da je pregled v sredo potrdil sume, da je stavba hudo poškodovana.

    FOTO: Damir Krajac/Cropix
    FOTO: Damir Krajac/Cropix

    »Najnevarnejše so poškodbe na stebrih, saj ti nosijo celotno zgradbo in vsa nadstropja nad njimi. Gre večinoma za razpoke, ki smo jih opazili, kar lahko kaže na delno odpovedovanje stebrov, to pa je povsem jasen znak zelo resne konstrukcijske poškodbe,« je pojasnil.

    Da bi se stolpnica popolnoma zrušila, je po njegovih besedah malo verjetno, a možnost vseeno obstaja. Pojasnil je tudi, da bi se stavba v primeru zrušitve lahko sesedla navznoter ali navzven. »Žal je mogoče vse. Ne izključujemo nobene možnosti,« je povedal in dodal, da bi bil radij nevarnosti v primeru zrušitve vsaj tolikšen, kot je višina stavbe.

    67 metrov visoki nebotičnik Vjesnika je bil eden od simbolov mesta in pomembno središče tiskanih medijev. V njem so med drugim delovale redakcije časopisov Vjesnik, Večernji list in Sportske novosti pa tudi uredništva legendarnih revij, kot so Studio, Start, Danas, Kviz, Arena, Erotika in celo znameniti stripi, med njimi Alan Ford.

    Stavbo je projektiral arhitekt Antun Ulrich, graditi pa so jo začeli leta 1963. Mediji in novinarji so v stolpnici začeli delovati leta 1972. Od medijev je v nebotičniku v zadnjem času deloval le radio Laganini FM, večina stavbe pa je bila v lasti države.

    Sorodni članki

    Novice  |  Svet
    Požar v Zagrebu

    V Vjesnikov nebotičnik pred požarom vstopilo več mladih

    Preiskovalci nesreče so odkrili, da je v nebotičnik v ponedeljek zvečer, preden se je razmahnil požar, neopazno vstopila skupina mladih ljudi.
    19. 11. 2025 | 07:49
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Uničena stavba

    Zakaj je gašenje požara v Vjesnikovi stolpnici tako težko

    Sinoči so gasilci stolpnico zapustili, počakali bodo na jutro, ko naj bi se objekt ohladil, nakar bodo nadaljevali z gašenjem.
    Manca Jagodic 18. 11. 2025 | 11:21
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Hrvaška

    Zagrebški gasilci: Vjesnikova stolpnica je popolnoma uničena

    Požar je izbruhnil okoli enajste ure zvečer. Na kraju nesreče je posredovalo skoraj 100 gasilcev in 40 vozil.
    18. 11. 2025 | 07:57
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Hrvaška

    Sklad za obnovo Zagreba bo ugasnil

    V 812 dneh so zrušili 50 hiš, zgradili niso nobene.
    23. 1. 2023 | 19:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Lestvica najbogatejših

    Najbogatejša Slovenca sta zakonca Dari in Vesna Južna

    Večino seznama zasedajo lastniki uspešnih slovenskih podjetij. Dončić na robu prve četrtine lestvice kot prvi športnik z več kot stomilijonskim premoženjem.
    Janez Tomažič 19. 11. 2025 | 03:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Nemčija

    Umrli sta slavni dvojčici Kessler, storili sta asistiran samomor

    Policijo so o njuni smrti obvestili danes, ko sta bili že pokojni. Ko so prispeli, so policisti lahko le potrdili smrt in izključili odgovornost tretjih oseb.
    17. 11. 2025 | 17:38
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Razkrit obstoj zakulisnih pogajanj med ZDA in Rusijo

    Moskva in Washington sta domnevno sestavila mirovni sporazum, o katerem morata prepričati še Kijev in evropske države.
    Boris Čibej 19. 11. 2025 | 17:22
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Spletna trgovina

    Nova dajatev za poceni kitajsko blago iz Temuja in Sheina

    Obseg spletnih nakupov v državah tretjega sveta se je podvojil, evropski trgovci opozarjajo na nelojalno konkurenco.
    Maja Grgič 19. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Več iz teme

    Vjesnikova stolpnicaZagrebHrvaškapožar

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    Šport  |  Kolesarstvo
    Pogovor

    Pogačar išče nove izzive, želi si zmage v Sanremu in Roubaixu

    Slovenski kolesar Tadej Pogačar je v pogovoru za Marco ocenil sezono 2025, spregovoril o ciljih za naslednje leto in o svojih konkurentih.
    Delo 20. 11. 2025 | 11:47
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Hrvaška

    Duhovnik z območja Zadra zaradi pedofilije obtožen na slaba štiri leta zapora

    Zadrska nadškofija je duhovnika, ki se na sodbo lahko pritoži, že pred tem razrešila vseh duhovniških služb.
    20. 11. 2025 | 11:18
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Rusija

    Putin odšel na zdravniški pregled v Moskvo, noč je preživel v bolnišnici

    Ruski predsednik je po ogledu razstave v Moskvi odšel na dvodnevni zdravniški pregled.
    20. 11. 2025 | 11:17
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Kakšna bo prihodnost Anthonyja Davisa?

    Anthony Davis je v letošnji sezoni zaradi poškodbe izpustil enajst tekem, a manjšinski lastnik Marc Cuban zatrjuje, da se od njega ne želijo posloviti.
    Tim Erman 20. 11. 2025 | 11:10
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Deloindom

    Sosedi si lastijo parkirišča, a brez pravne podlage: kaj lahko storite?

    Vam res ni dovoljeno parkirati na 'njihovem' parkirnem mestu? Ali gre le za stvar dobrih sosedskih odnosov?
    Kaja Berlot 20. 11. 2025 | 11:00
    Preberite več
