Vlada bi subvencioniranje čakanja na delo podaljšala samo gostincem

08.30 Braziliji v boju proti koronavirusu na pomoč zdravniki s Kube

Brazilski desničarski predsednik Jair Bolsonaro, ki koronavirus še naprej označuje za manjšo gripo, se po Braziliji udeležuje shodov svojih privržencev proti ukrepom za preprečitev širjenja pandemije, medtem pa so v državi po uradnih podatkih potrdili že 254.000 primerov okužbe in 17.000 smrti zaradi covid-19. Poleg tega na ministrstvu za zdravje opozarjajo, da so prave številke lahko tudi do 15-krat višje, in da Brazilijo najhuje še čaka, saj vrhunec okužb in smrti pričakujejo šele v avgustu.

08.00 Trump zagrozil s trajno prekinitvijo financiranja WHO





07.15 Osnutek tretjega protikoronskega zakona in turistični boni na ESS in na vladi





Brazilija namerava s Kube pripeljati 157 zdravnikov, da bi ji pomagali v boju proti pandemiji novega koronavirusa, čez čas pa naj bi jih prišlo še več. Poslali jih bodo v odročne kraje, kjer ni na voljo zdravnikov in zmogljivosti. S tem ministrstvo za zdravje obnavlja program sodelovanja med državama iz leta 2013, ki ga je prekinil sedanji desničarski predsednik Jair Bolsonaro Bolsonaro tudi sicer odločno zavrača ukrepe proti pandemiji, ker meni, da je gospodarstvo pomembnejše. Bolezen označuje za manjšo gripo, zaradi nesoglasij pri ukrepanju zaradi covid-19 pa sta ga v zadnjih mesecih zapustila že dva ministra za zdravje. Rezultat takšne politike je, da je država na tretjem mestu po številu primerov novega koronavirusa v svetu za ZDA in Rusijo Doslej so potrdili 254.220 primerov okužb, umrlo je skoraj 17.000 ljudi, po ocenah pa bi lahko bile prave številke za okoli 15-krat višje, saj v Braziliji opravijo zelo malo testov.Ameriški predsednikje zaradi svojih očitkov, da se Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) ni pravočasno in dovolj resno odzvala na pandemijo novega koronavirusa in da je kitajska lutka, v ponedeljek zagrozil, da bo trajno zamrznil financiranje WHO , če organizacija v naslednjih 30 dneh ne bo izvedla znatnih sprememb v delovanju. Plačila WHO je Washington prekinil že sredi aprila.Trump je v ponedeljek na Twitterju objavil pismo generalnemu direktorju WHO, v katerem je naštel pomanjkljivosti, ki jih je organizacija po njegovi oceni zagrešila v pandemiji. Očital ji je, da je ignorirala pojav novega virusa in da je preblizu Kitajski.V Ženevi se je v ponedeljek začelo letno zasedanje skupščine WHO, ki letos poteka v obliki videokonference. Na njem je Tedros sporočil, da bo sprožil neodvisno preiskavo o odgovoru WHO in njenih članic na pandemijo novega koronavirusa.Vlada bo na popoldanski seji obravnavala osnutek tretjega protikoronskega zakona, ki predvideva shemo subvencioniranja skrajšanega delovnega časa ter pomoč gostinstvu in turizmu . Slednjemu namerava vlada priskočiti na pomoč tudi s turističnimi boni, ki naj bi jih v vrednosti 200 evrov dobili vsi prebivalci,, ki so ali bodo letos stari najmanj 18 let.Osnutek tretjega protikoronskega zakona, ki bi ga moral ob 9. uri obravnavati Ekonomsko socialni svet (ESS), a so sejo včeraj pozno zvečer prestavili, predvideva, da bi skrajšani delovni čas subvencionirali delodajalcem, ki najmanj desetini zaposlenih ne bodo mogli zagotavljati 90 odstotkov dela. Subvencionirano naj bi bilo delo zaposlenih, skrajšano na 20 do 36 ur tedensko, subvencije pa bi znašale od 448,52 do 112,13 evra. Predlog večinoma sledi avstrijskemu modelu, koliko sredstev bo za to namenjenih, pa za zdaj ni znano. Minister za delo Janez Cigler Kralj je napovedal , da bodo ukrep kot del aktivne politike zaposlovanja financirali z evropskimi sredstvi in da je vreden med 500 milijonov in milijardo evrov. Odprto vprašanje ostaja subvencioniranje čakanja na delo . Delodajalci se zavzemajo, da bi vlada ta ukrep podaljšala z 31. maja še vsaj za tri mesece, a naj bi vladna delovna skupina pod vodstvomv zadnji različici osnutka zakona zapisala, da bo čakanje na delo podaljšano le za gostinstvo in turizem, pa še to le za en mesec.