Vlada bo domove za starejše in zapore razglasila za ogrožena območja

Glavni poudarki: V ZDA se vsak dan okuži s koronavirusom 50.000 ljudi

7.10 »Daj že enkrat priznaj Američanom, da covid obstaja«

7.00 Aplikacija za sledenje stikov z okuženimi na poti do sprejema

7.00 Število mrtvih zaradi covida-19 v ZDA preseglo 130.000

V Arizoni je število okuženih v ponedeljek preseglo 100.000. FOTO: Piero Cruciatti/Afp

Newyorški guverner, ki je državo povedel skozi najhujši udarec pandemije v aprilu, ko je na dan umiralo skoraj 800 ljudi, sedaj že nekaj tednov ponosno poroča o vztrajnem padanju števila okužb, hospitalizacij in smrti. V newyorških bolnišnicah se zaradi covida-19 zdravi le še 817 ljudi, v nedeljo se je vrnilo le 0,95 pozitivnih testov od skupaj 55.000, umrlo pa je le devet ljudi. Cuomo je novinarsko konferenco izkoristil za kritiko Trumpa in ga obtožil, da je pomagal virusu, ker je in še vedno zmanjšuje nevarnost. »Daj že enkrat priznaj Američanom, da covid obstaja in je velik problem. Dokler si tega ne priznamo in ne opravimo vsak svojega dela, bo temu še naprej tako,« je dejal Cuomo.Odbor DZ za delo je z manjšimi popravki potrdil predlog zakona o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val covida-19, katerega glavni namen je zaščititi delovna mesta, daje pa tudi podlago za uvedbo aplikacije za sledenje stikom z okuženimi. Te opoziciji ni uspelo črtati iz zakonskega besedila, zato napoveduje ustavno presojo. Vlada je v predlog četrtega protikoronskega zakona vgradila pravno podlago za vzpostavitev in delovanje mobilne aplikacije, katere namen je obveščanje o stikih z okuženimi z novim koronavirusom in osebami v karanteni, z namenom preprečevanja širjenja okužb. Uporaba aplikacije bo prostovoljna, razen za tiste v karanteni in potrjeno pozitivne. »Ti si bodo morali aplikacijo obvezno namestiti,« je uvodoma povedal minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Določbe o aplikaciji so v zakonsko besedilo zapisane iz preventivnega vzroka, in sicer z namenom varovanja zdravja in življenja ljudi, je pojasnil.V ZDA so po podatkih univerze Johnsa Hopkinsa do ponedeljka našteli že najmanj 130.208 smrtnih žrtev covida-19, število okuženih s koronavirusom se bliža trem milijonom, Bela hiša pa vztraja, da so ZDA vodilna država na svetu glede boja proti pandemiji. Okužbe v ZDA naraščajo v 41 zveznih državah, Florida ima po okrog 10.000 novih okužb na dan, kar je več, kot so poročale evropske države v najhujših časih pandemije. Župan Miamijaje ponovno zaprl restavracije, telovadnice in plesne dvorane. Plaže, ki so bile čez praznike zaprte, pa se danes ponovno odpirajo. Vendar le začasno, saj je župan svojim 2,8 milijona prebivalcem zagrozil, da jih bo spet zaprl, če se ne bodo držali medsebojne razdalje in ne bodo nosili mask.Florida ima povprečno na dan po 18 odstotkov pozitivnih testov, v sedmih dneh pa so v bolnišnice sprejeli 1700 ljudi. V Teksasu imajo sedaj po bolnišnicah 8000 ljudi, v Arizoni, kjer je število okuženih v ponedeljek preseglo 100.000, pa 3200 in bolnišnice so 90-odstotno zapolnjene. Kar 62.000 okuženih v Arizoni je mlajših od 44 let. Po ZDA zdaj na dan potrdijo več kot 50.000 okužb, vendar pa je povprečje smrti na dan v zadnjih dveh tednih upadlo s 600 na 510. Več okužb je pri mladih, zdravstveni delavci pa imajo več izkušenj pri spopadanju z boleznijo. Guvernerji zveznih držav svojim državljanom ukazujejo nošenje mask in uvajajo ukrepe proti širjenju pandemije, Bela hiša pa vztraja, da uvedba mask na zvezni ravni ni potrebna. Verjetno zato, ker jih predsednik ZDAnoče nositi.