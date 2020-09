Vlada bo prebivalcem Ormoža in okolice namenila 250.000 evrov pomoči

Vlada je na današnji dopisni seji prizadetim zaradi neurjih z močnim vetrom na območju občin Ormož in Ptuj z okolico namenila 250.000 evrov pomoči, so sporočili z vladnega urada za komuniciranje.Pomoč bo namenjena nabavi najnujnejših sredstev na območju občin Ormož in Ptuj z okolico, kamor sodijo še občine Cirkulane, Majšperk, Markovci, Podlehnik, Središče ob Dravi, Sveti Tomaž, Videm, Zavrč in Žetale.Vlada namerava prebivalcem teh občin, ki so imeli poškodovane stanovanjske objekte, sofinancirati nabavo najnujnejših stvari, kot so prehrambni paketi, ozimnica, odeje in oblačila, in sicer v skupni višini 250.000 evrov. Pomoč napoveduje preko Rdečega križa Slovenije v višini 125.000 evrov in Karitasa v višini 125.000 evrov.Kot dodajajo na uradu, vlada ocenjuje, da bo pomoč prizadetemu prebivalstvu najhitreje in najučinkoviteje razdeljena preko razvejane organizacijske strukture Rdečega križa Slovenije in Karitasa, v sodelovanju z občinami. Z namenom, da bodo vsi prebivalci pridobili sredstva pod enakimi pogoji, bodo morale občine za dodelitev le teh skupaj določiti enotne pogoje.Vlada bo sredstva zagotovila iz sklada proračunske rezerve, Rdečemu Križu in Karitasu pa jih bo nakazala Uprava RS za zaščito in reševanje.