Vlada bo predstavila aktualno stanje v zvezi s koronavirusom

Vlada je na večerni seji obravnavala prvo celovito oceno stanja po izvedenih ukrepih za upočasnitev in zajezitev epidemije covida-19, več o njej bodo danes na novinarski konferenci povedali ministri vlade Janeza Janše. Premier je v torek napovedal, da bodo preučili, kaj od morebitnih dodatnih ukrepov omejitev gibanja bi bilo še smiselno sprejeti.



Ob 11. uri bodo prve ocene predstavili minister za zdravje Tomaž Gantar, minister za notranje zadeve Aleš Hojs in minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj.



Izjavo za javnost bomo prenašali v živo.