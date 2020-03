Vlada bo predstavila paket ukrepov za pomoč prebivalstvu in gospodarstvu

00.09 Vlada dobrih pet ur obravnavala paket za blaženje posledic epidemije



Vlada je okoli pet ur in pol obravnavala prvi obsežnejši zakonski paket za pomoč prebivalstvu in gospodarstvu. Celotno besedilo ukrepov za blaženje posledic epidemije koronavirusa bo dostopno danes ob 11. uri. Na novinarski konferenci jih bodo predstavili premier Janez Janša, finančni minister Andrej Šircelj in vodja posvetovalne skupine Matej Lahovnik.



Ministrska ekipa je predlog ukrepov pretresala na Brdu pri Kranju. Sejo je začela v ponedeljek ob 18. uri, končala pa okoli 23.30. Sveženj ukrepov, ki bo po napovedih vreden vsaj tri milijarde evrov, bo predvidoma potrdila do petka in ga nato poslala DZ v sprejem. Zagotovili bodo toliko finančnih sredstev, kot je treba, da se ohrani »delovna mesta, socialno stabilnost, gospodarske zmogljivosti, javni servis, potenciale v znanosti, kulturi... in družbi nasploh«, je že napovedal premier Janez Janša. STA