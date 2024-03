Vlada danes dobila še četrtega podpredsednika

V skladu z napovedmi je minister brez resorja, pristojen za področje odnosov med Slovenijo in narodno skupnostjo v sosednjih državah ter Slovenci po svetu, Matej Arčon postal podpredsednik vlade. Navedel je, da bo zadolžen za področje komunikacije. Kot ga je bilo mogoče razumeti, naj bi predvsem podajal informacije glede odločitev vlade in se odzival na aktualno dogajanje, a pojasnjevanje podrobnosti naj bi bilo še naprej v rokah posameznih ministrov.

»V prihodnjih tednih bo potekala tudi interna razprava, kako naj vlada komunicira pred prihodom na sejo vlade in ob odhodu. Želimo čim bolj strukturirati našo skupno komunikacijo,« je povedal Arčon in komentiral tudi dejstvo, da posamezna ministrstva najemajo zunanje agencije za svetovanje pri odnosih z javnostjo, čeprav imajo resorji svoje službe, ki so za to pristojne. »Prihajajo različni načini komunikacije, resnično ni enotnega odgovora, nekje je potreba po najemanju zunanjih svetovalcev, nekje ne. V mojem resorju te potrebe ni,« je dejal.

Na položaju podpredsednika vlade se je Arčon pridružil Tanji Fajon, predsednici SD in ministrici za zunanje zadeve, Luki Mescu, nekdanjemu koordinatorju Levice ter ministru za delo, družino in socialne zadeve, ter ministru za finance Klemnu Boštjančiču, ki je bil na položaj podpredsednika vlade imenovan pred kratkim.

Pred tem je bil podpredsednik vlade iz vrst Gibanja Svoboda še zdravstveni minister Danijel Bešič Loredan.

Da so naredili »kopico stvari dobro«, a tega niso vedno znali povedati državljanom, je to spremembo komentiral vodja poslanske skupine Gibanja Svoboda Borut Sajovic. Čeprav se je omenjala tudi možnost njegove menjave, pa Sajovic, kot smo poročali, ostaja na položaju vodje poslanske skupine.