Vlada danes o slabem delu slabe banke

Ministrstvo za finance vladi predlaga, da je potrebno nemudoma pristopiti k ukrepom, ki bodo zagotovili primerno raven korporativnega upravljanja v DUTB. V prvi vrsti so ti ukrepi vezani na sestavo upravnega odbora, tako neizvršnih kot izvršnih direktorjev ter na zagotovitev njihovega učinkovitega in gospodarnega delovanja slabe banke.

Vlada naj se za ukrepe odloči zaradi ugotovljenih pomanjkljivosti korporativnega upravljanja v DUTB, ki so se izkazale pri njenih poslih, pa tudi zaradi izsledkov revizije DUTB s strani Računskega sodišča, ki je izrazilo določene pomisleke glede postopkov odločanja pri upravljanju premoženja DUTB.

Jernej Vrtovec (NSi), ki bo predvidoma vodil parlamentarno preiskovalno komisijo o DUTB, napoveduje, da bo afera, povezana s preprodajo zemljišča v Logatcu, ena prvih stvari, ki se jih bodo lotili.

V vodstvu DUTB se bodo kmalu zgodili dodatni kadrovski premiki. Morda že na torkovi seji upravnega odbora. Vsaj tako je mogoče sklepati glede na informacije o oceni dela vodstva slabe banke, ki so jo pripravili za današnjo sejo vlade na finančnem ministrstvu. Raven korporativnega upravljanja v DUTB namreč ni primerna.Že pred koncem lanskega leta je bilo v koalicijskih vrstah slišati, da bo upravni obor DUTB »očiščen« do konca in da bosta morala oditi tudi izvršna direktorja Jože Jaklin in Andrej Prebil. Razlog za kadrovske spremembe je afera s prodajo zemljišč v Logatcu, pri tem poslu je posrednik, ki je nato nepremičnine prodal japonskemu investitorju, zaslužil kar milijon evrov. Premoženje slabe banke pa je bilo oškodovano. Afera je med drugim z vrha DUTB že odnesla Miho Juharta in Imreta Balogha.Ministrstvo za finance po naših informacijah predlaga, da vlada v vlogi skupščine slabe banke razmisli o stanju korporativnega upravljanja v DUTB in sprejme ukrepe, ki bi zagotovili primerno raven njenega korporativnega upravljanja. S tem je tlakovana pot za nadaljnje menjave v vodstvu slabe banke.Očitkov, kaj vse bi moralo vodstvo slabe banke storiti po izbruhu afere, pa ni, je več. Poročilo ministrstva za finance glede odprtih vprašanj korporativenga upravljanja v DUTB je nastalo po tem, ko so vodstvo DUTB pozvali k ustreznim ukrepom. Odziv je pričakovalo do sredine januarja, ukrepe za izboljšanje dela slabe banke pa da je nujno izpeljati po ugotovitvah forenzične preiskave logaškega primera. Afera, povezana z zemljiščem KLI Logatec, se je namreč zgodila predvsem zaradi neustreznega delovanja notranjih mehanizmov kontrol in tudi ravnanj, ki so bila neskladna z internimi akti DUTB.Nezadovoljni so tudi zaposleni v slabi banki in vodstvu, odločevalcem očitajo izogibanje poslovni odgovornosti. Sindikat zaposlenih in zaposleni v nepremičninskem oddelku DUTB opozarjajo, da je stanje v hiši nevzdržno. Zato so se obrnili tudi na generalni sekretariat vlade.Po naših informacijah pričakovanja ministrstva za finance pri odpravi ugotovljenih nepravilnosti in pomanjkljivosti po izbruhu afere niso bila izpolnjena. Kritični so, ker odločitve glede odgovornosti vpletenih oseb (na primer sankcioniranje oziroma premeščanje zaposlenih, sporazumna prenehanja sodelovanja...) niso bile dovolj konkretne. Ministrstvo je od DUTB pričakovalo hitrejše ukrepanje v zvezi z ugotovljenimi kršitvami delovnih obveznosti.Prav tako v DUTB niso realizirali priporočil družbe Ernst&Young, naj proučijo odškodninsko in kazensko odgovornost vpletenih zaposlenih. DUTB bi morala pokazati odločnost pri ukrepanju, sam način vodenje DUTB pa odpira dvome o skladnosti in primernosti korporativnega upravljanja v slabi banki, ocenjuje ministrstvo za finance.Slaba banka ni storila vsega, da bi preprečila možnost nastanka potencialnega nasprotja interesov ter ni ravnala skladno s priporočili in dobro prakso, ko se je začela preiskava spornih poslov, je mogoče med drugim prebrati v oceni dela slabe banke.Prihodnji petek bo po besedah(NSi), ki bo njen najverjetnejši predsednik (o tem bo državni zbor glasoval prihodnji teden), prva seja preiskovalne komisije, ki se bo ukvarjala z delovanjem DUTB. »Ena prvih zadev, s katerimi se bomo ukvarjali, je tudi prodaja zemljišča KLI Logatec, takoj ob začetku našega delovanja bom zaprosil za revizijska oziroma forenzična poročila o tej zadevi,« napoveduje.