Vlada danes o umiku Hrvaške z zelenega seznama

7.34 Od danes omejitev zbiranja do 50 ljudi, do 500 z dovoljenjem NIJZ

7.15 Vse več ameriških zveznih držav zaostruje ukrepe

6.50 Hrvaška nič več varna destinacija?

Od danes je dovoljeno zbiranje do 50 ljudi na javnih krajih. Izjema so prireditve za do 500 ljudi z dovoljenjem NIJZ, kjer bodo organizatorji lahko zagotovili upoštevanje varnostne razdalje med obiskovalci. Izvajanje odloka bo lahko nadzorovala tudi policija v okviru svojih pristojnosti, so sporočili po ponedeljkovi dopisni seji vlade.Kot je pojasnil vladni govorec, je v Sloveniji trenutno nekaj žarišč okužb, ki so posledica druženj, veseljačenj brez medsebojne razdalje. Zato se je vlada odločila, da zmanjša število ljudi, ki se smejo družiti, in to s 500 na 50.Bodo pa ohranili možnost druženja do 500 ljudi, ko gre za organizirane prireditve, za katere bo na podlagi mnenja Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) izdano soglasje. Po Kacinovih besedah gre za prireditve, ki imajo sedežni red, s katerim bodo omogočili fizično razdaljo med udeleženci, ter imajo redarsko službo in podobno.Za Teksasom je tudi Arizona v ponedeljek zaprla bare, v Oregonu in Kansasu uvajajo obvezno nošenje zaščitnih mask v javnih prostorih, New Jersey je preložil ponovno strežbo v notranjosti restavracij, maske pa ukazujejo celo v Jacksonvillu na Floridi, kjer bo predsednik ZDAavgusta sprejel republikansko predsedniško nominacijo.V ZDA se je doslej po podatkih univerze Johnsa Hopkinsa z novim koronavirusom okužilo že 2,56 milijona ljudi, zaradi covida-19 jih je umrlo več kot 126.000 ljudi. Teksas in Florida sta se povzpela na tretje in četrto mesto po številu okuženih. V New Yorku in New Jerseyu, ki sta na vrhu seznama, se medtem razmere še naprej izboljšujejo.Potem ko se je na Hrvaškem v zadnjih dneh občutno povečalo število okuženih z novim koronavirusom, slovenska vlada razmišlja o umiku spodnje sosede s seznama varnih držav. Odločitev bo predvidoma sprejela danes. Na Hrvaškem so že dosegli mejo deset okužb na 100.000 prebivalcev, kar je meja, pri kateri Slovenija neko državo več ne šteje za varno.Vladni govorec je včeraj povedal , da gre rumeni seznam jemati kot opozorilo za tiste, ki so že na Hrvaškem, tja želijo ali se od tam vračajo. Slednji naj se zglasijo pri zdravniku, če po vrnitvi opazijo katerega od simptomov covida-19. Za tiste, ki so na Hrvaškem, pa velja, naj bodo predvsem pozorni na ohranjanje fizične razdalje.