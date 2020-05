Vlada diskriminacije pri turističnih vavčerjih ne bo dovolila

Vlada si želi jasnega in transparentnega delovanja. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Vlada diskriminacije pri koriščenju turističnih vavčerjev s strani ponudnikov namestitev ne bo dovolila, je na današnji redni novinarski konferenci glede aktualnega dogajanja v zvezi z novim koronavirusom povedal vladni govorec. Ob tem je napovedal, da bodo podrobnosti v zvezi z vavčerji predstavili v začetku naslednjega tedna.Kacin je namreč danes dejal, da je marsikaj v tej zvezi treba še pojasniti, a bo na to treba počakati še nekaj dni, saj tretji paket ukrepov še ni sprejet. Ko se bo to zgodilo, pa se bodo lahko bolj natančno pogovarjali tudi o načinu implementacije, je dodal. Poudaril pa je, da ravnanje turističnih ponudnikov ne more biti diskriminatorno in ni mogoče nekomu, ki bi rad prišel na počitnice na podlagi vavčerja, zaračunati več in drugače od običajnega. Vlada si po njegovem želi jasnega in transparentnega delovanj a, saj želi s tem ukrepom spodbuditi, da se na področju turizma stvari vendarle zaženejo.»Želimo nadomestiti izpad tujih gostov, ki jih zaradi objektivnih razmer v tem trenutku še ni. Ob tem pa se zelo hitro in učinkovito dogovarjamo tudi za sprostitev prihoda tujih gostov in koriščenja naših turističnih zmogljivosti,« je pojasnil vladni govorec in dodal, da se morajo tudi turistični ponudniki zavedati, kaj bi z morebitnim netransparentnim ravnanjem lahko povzročili.»Diskriminatorna obravnava domačih gostov, ki so vselej najbolj kakovostni gostje, ne more biti naš cilj. Vlada želi, da bi vsi ponudniki dosledno spoštovali pravila,« je še povedal Kacin.Nobenih novih informacij pa ni dal v zvezi z obveznim nošenjem zaščitnih mask, čeprav naj bi v strokovni svetovalni skupini pod vodstvomže razmišljali o rahljanju pravil tudi na tem področju.Kot je povedal, vlada v zvezi z rahljanjem ukrepov posluša omenjeno skupino, Beovićevo pa na novinarski konferenci pričakuje v začetku naslednjega tedna. Če bo skupina predlagala rahljanje ukrepov v tej smeri, bodo to takrat zagotovo pojasnili, za zdaj pa temu še ni tako, je dodal Kacin.