    Slovenija

    Tudi slovenska vlada v omejitev omrežij za mlajše od 15 let

    Vlada želi regulirati omrežja, kjer se delijo vsebine, in omejiti njihovo uporabo za zdaj za mlajše od 15 let. Arčon je med drugim omenil tiktok in snapchat.
    Vlada želi regulirati družbena omrežja, kjer se delijo vsebine, in omejiti njihovo uporabo za zdaj za mlajše od 15 let. Arčon je med drugim omenil tiktok in snapchat. FOTO: Hollie Adams/Reuters
    Vlada želi regulirati družbena omrežja, kjer se delijo vsebine, in omejiti njihovo uporabo za zdaj za mlajše od 15 let. Arčon je med drugim omenil tiktok in snapchat. FOTO: Hollie Adams/Reuters
    STA
    5. 2. 2026 | 13:06
    5. 2. 2026 | 13:24
    2:42
    Vlada je na današnji seji v Dravogradu potrdila izhodišča za pripravo zakonske omejitve uporabe družbenih omrežij za mlajše od 15 let. Kot je povedal podpredsednik vlade Matej Arčon, je pobudo pripravilo ministrstvo za kulturo, pred sprejetjem zakonskih ukrepov pa se bodo do izhodišč opredelili še stroka in ministrstvo za digitalno preobrazbo.

    Avstralija otrokom postavila meje, kaj pa Slovenija?

    Po seji vlade je Arčon še pojasnil, da so se za pripravo zakonske podlage o preprečevanju negativnih učinkov uporabe družbenih omrežij za mladostnike in otroke, stare do 15 let, odločili po vzoru različnih držav.

    »Po svetu in v Evropi je to v zadnjih tednih in mesecih aktualna tema in s tem tudi kot vlada kažemo, da nam je mar za naše otroke,« je med drugim spomnil.

    Po decembrski uvedbi prepovedi dostopa do družbenih medijev za mlajše od 16 let v Avstraliji se v Evropi krepi pritisk za podobno ukrepanje. FOTO: Shutterstock
    Po decembrski uvedbi prepovedi dostopa do družbenih medijev za mlajše od 16 let v Avstraliji se v Evropi krepi pritisk za podobno ukrepanje. FOTO: Shutterstock

    Vlada želi regulirati družbena omrežja, kjer se delijo vsebine, in omejiti njihovo uporabo za zdaj za mlajše od 15 let. Arčon je med drugim omenil tiktok in snapchat.

    »Izhodišča bodo še dopolnjena s stroko, pripravljena bo tudi zakonska podlaga za omejitev omrežij, seveda v smislu zaščite otrok in mladostnikov,« je še povedal podpredsednik vlade, sicer minister za Slovence v zamejstvu in po svetu.

    Po decembrski uvedbi prepovedi dostopa do družbenih medijev za mlajše od 16 let v Avstraliji se v Evropi krepi pritisk za podobno ukrepanje. Med vodilnimi so s sprejemanjem konkretnih korakov Francija, Danska in Grčija, ta teden sta starostno omejitev dostopa do družbenih omrežij napovedali tudi Španija in Portugalska.

    Stari med 13 in 16 let bi imeli dostop le z dovoljenjem staršev ali skrbnikov. FOTO: Dado Ruvic/Reuters
    Stari med 13 in 16 let bi imeli dostop le z dovoljenjem staršev ali skrbnikov. FOTO: Dado Ruvic/Reuters

    Pobude za ostrejši nadzor in omejitve se pojavljajo tudi na ravni EU. Evropski parlament je novembra lani v nezavezujoči resoluciji pozval k starostni meji 16 let za samostojno uporabo družbenih omrežij, platform za izmenjavo videoposnetkov in orodij umetne inteligence. Stari med 13 in 16 let bi imeli dostop le z dovoljenjem staršev ali skrbnikov.

    Predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen pa se je septembra lani zavzela, da mora EU razmisliti o uvedbi starostne omejitve za dostop do družbenih omrežij. Napovedala je oblikovanje panela strokovnjakov, ki bi pripravili priporočila glede nadaljnjega ukrepanja.

    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Po klicu storilca je v Willingen prispel paket

    V smučarski klub Willingen je prispel paket z več čeladami in smučarskimi jaknami, a še ni jasno, ali vsebuje vso opremo, ki so jo tatovi ukradli Norvežanom.
    5. 2. 2026 | 13:43
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Publikacija o trajnostni oskrbi s hrano

    Umik publikacije o hrani razburja: Čadonič Špeličeva Goloba obtožuje pritiskov

    KGZS: Umik publikacije, v kateri 11 strokovnjakov trdi, da ne pojemo preveč mesa ter da živinoreja ni glavni krivec za podnebne spremembe, je nesprejemljiv.
    5. 2. 2026 | 13:40
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Kronična avtoimunska bolezen

    Vitiligo ni le kožna bolezen, lahko vpliva tudi na samopodobo

    V Sloveniji z vitiligom živi okoli 20.000 ljudi, bolezen pa je še vedno pogosto nerazumljena in stigmatizirana.
    Andreja Žibret 5. 2. 2026 | 13:30
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Gazi

    Delno odprtje prehoda Rafa je tragična farsa

    Med čakanjem na nujno medicinsko evakuacijo je zaradi zaprte meje umrlo že 900 ljudi.
    Boštjan Videmšek 5. 2. 2026 | 13:22
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Zakonska omejitev

    Tudi slovenska vlada v omejitev omrežij za mlajše od 15 let

    Vlada želi regulirati omrežja, kjer se delijo vsebine, in omejiti njihovo uporabo za zdaj za mlajše od 15 let. Arčon je med drugim omenil tiktok in snapchat.
    5. 2. 2026 | 13:06
    Preberite več
